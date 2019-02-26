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Новый Chery Tiggo 4 ограниченной серии доступен для заказа в России

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Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы

11.02.19

PDF, 66 стр.

26 300 руб.

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Российские дилеры Chery начали принимать предзаказы на ограниченную партию кроссоверов Tiggo 4. Новинка предлагается в комплектациях Comfort и Luxury стоимостью 1 млн 099 тыс. 900 рублей и 1 млн 199 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба китайской марки.

Новый Chery Tiggo 4 в комплектации Comfort имеет обогрев передних сидений, сигнализацию, иммобилайзер, задние датчики парковки, камеру заднего вида с системой динамической разметки, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), антиблокировочную систему тормозов (ABS), систему курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при экстренном торможении (HBA), систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочную систему (TCS), регулятор тормозных сил в повороте (CBC), систему снижения вероятности опрокидывания (RMF), дополнительную подсветку дороги при поворотах и функцию автоматического включения фар при вождении в темное время суток, функцию отсрочки выключения фар (Followmehome), круиз-контроль, подушки безопасности и модуль системы«ЭРА-ГЛОНАСС».

Комплектация Luxury дополнена кожаной отделкой сидений, 18-дюймовыми двухцветными алюминиевыми литыми дисками,прошедшими алмазную обработку, электроприводом складывания боковых зеркал, запуском двигателя кнопкой, системой бесключевого доступа в автомобиль, электрической регулировкой водительского сидения в 6 направлениях и регулировкой поясничного упора, задним центральным подлокотником, цветным 4.8-дюймовым экраном бортового компьютера в панели приборов и 6 динамиками в салоне автомобиля.

Кроссовер Chery Tiggo 4 построен на платформе T1X, оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 л.с. в паре с вариатором (CVT). Передняя подвеска типа McPherson с универсальными настройками и задняя – независимая многорычажная. Автомобиль способен преодолевать брод глубиной до 600 мм, имеет клиренс 190 мм, а высота переднего свеса составляет 250 мм. Габариты автомобиля: длина равна 4298 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1647 мм, колесная база – 2610 мм.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки китайские автомобили chery

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