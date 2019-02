Ford Focus, Kuga и Mondeo получили новую спецсерию в России

Российские дилеры Ford начали продажи моделей Ford Focus, Kuga и Mondeo российского производства в новой специальной серии «Ультра Комфорт». Исследование компании позволило выявить востребованные клиентами опции, которые ранее были доступны только в виде отдельных пакетов или в более дорогих версиях, и включить их в базовое оснащение комплектации, сообщает пресс-служба Ford Sollers. Как отмечается, «ультракомфортное» исполнение также обеспечивает финансовую выгоду при покупке – до 80 тыс. рублей в сравнении с аналогично оснащенными моделями, дополнительное оборудование для которых заказывалось отдельно.

Так, Ford Kuga серии «Ультра Комфорт»располагает всем оборудованием, входящим в комплектацию Titanium, а также адаптивными биксеноновыми фарами с омывателями, системой открывания багажника hands-free (для открытия достаточно взмаха ногой под задним бампером), системой активной помощи при парковке Active Park Assist c передними и задними датчиками парковки, электроприводом складывания боковых зеркал. Стоимость Ford Kuga серии «Ультра Комфорт» составляет от 1 млн 625 тыс. рублей для автомобиля в переднеприводном исполнении (атмосферный двигатель 2,5 л, 150 л.с., АКП). Это на 35 тыс. рублей меньше, чем при заказе кроссовера в комплектации Titanium с соответствующими пакетами опций.

Ford Focus серии «Ультра Комфорт» создан на базе комплектации Trend Plus. Оснащение такого автомобиля, помимо входящего в комплектацию Trend Plus, включает камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, датчики дождя и света, автоматически затемняющееся зеркало заднего вида, функцию задержки выключения головного света Follow-me-home, электрообогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателей, подогреваемое рулевое колесо с кожаной обивкой, а также мультимедийную систему SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным экраном, голосовым управлением на русском языке и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Ford Focus серии «Ультра Комфорт» предлагается по цене от 972 тыс. рублей (хэтчбек с двигателем 1,6 л, 125 л.с., МКП). Благодаря новой специальной серии, выгода покупателя Ford Focus Ultra Comfort составит 25 тыс. рублей вне зависимости от выбранного кузова или типа трансмиссии.

Бизнес-седан Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» помимо оснащения версии Titanium, предлагает покупателям отделку салона кожей или комбинацией кожи с замшей, динамические светодиодные фары ближнего и дальнего света, камеру заднего вида, память настроек сиденья водителя и боковых зеркал, тонировку стекол, более комфортабельные передние сидения с 10 электрорегулировками и подогревом, которым снабжены и задние сиденья, а также навигационную систему с актуальными картами России и Европы, дополняющую мультимедийную систему SYNC 3 c 8-дюймовым сенсорным экраном. Стоимость Ford Mondeo в исполнении «Ультра Комфорт» начинается от 1 млн 881 тыс. рублей (атмосферный двигатель 2,5 л, 149 л.с., АКП). Таким образом, Ford Mondeo серии «Ультра Комфорт» предлагает максимальное преимущество пои покупке – 80 тыс. рублей вне зависимости от выбранного двигателя.