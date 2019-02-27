УАЗ «Патриот» получил эксклюзивную спецверсию Life Style

Ульяновский автозавод в феврале начал производство внедорожника УАЗ «Патриот» в специальной версии Life Style. Автомобили, которые поступят в продажу в марте, отличает новый цвет, детали интерьера и особенности комплектации. Стартовая цена новинки составляет 894 тыс. рублей с учетом скидки по госпрограммам «Первый автомобиль» / «Семейный автомобиль». Тираж спецсерии не превысит 300 автомобилей, сообщает пресс-служба УАЗа.

Снаружи УАЗ «Патриот» Life Style легко узнать по эксклюзивному сочно-зеленому цвету «металлик», оригинальным легкосплавным дискам и соответствующим шильдикам с названием специальной версии на двери багажника и на водительской двери. В салоне спереди и сзади присутствуют оригинальные текстильные напольные коврики с окантовкой, а передние – еще и с надписью «Life Style».

Специальная версия создана на основе комплектации «Оптимум», но оснащена богаче. УАЗ «Патриот» Life Style по умолчанию комплектуется климат-контролем, аудиосистемой с поддержкой формата mp3 и четырьмя динамиками, атермальными задними боковыми стеклами и стеклом двери задка, парковочными датчиками в переднем и заднем бамперах, а также контейнером запасного колеса с надписью Patriot.

В качестве опций на УАЗ «Патриот» Life Style доступны противотуманные фары, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, дополнительный отопитель салона, легкосплавные 18-дюймовые колеса.

Кроме того, за отдельную плату Life Style можно дополнить внедорожным оборудованием: блокировкой заднего межколесного дифференциала, лебедкой и ее защитой, а также защитой рулевых тяг.