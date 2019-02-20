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20.02.19 Прочитали 3303 раз

В России начались продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

В России начались продажи обновленного кроссовера Suzuki Vitara

Аналитический отчет AUTOSTAT DATA BOOK

20.02.19

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25 330 руб.

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Российские дилеры Suzuki начали продажи обновленного компактного кроссовера Suzuki Vitara. Цены на новинку, представленную в трех комплектациях, начинаются от 1 млн 059 тыс. рублей. В стандартной комплектации GL уже доступны 7 подушек безопасности, USB-разъем и система помощи при трогании на подъеме, сообщает пресс-служба японской марки.

Обновленный кроссовер Suzuki Vitara представлен как в полноприводной, так и в переднеприводной версиях. Моторная гамма модели включает двигатель 1.6 VVT с отдачей в 117 л.с. и турбированный Boosterjet мощностью 140 л.с. Оба двигателя работают в паре с автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin, также на выбор предлагается 5-ступенчатая «механика». Автомобиль имеет клиренс в 185 мм и оснащен системой полного привода AllGrip Select с 4 режимами.

Для модели доступны два новых цвета кузова Ice Grayish Blue и Solar Yellow, а также различные цветовые сочетания. Автомобиль оснащается светодиодными передними фарами и задними фонарями. Обновленный кроссовер Suzuki Vitara отличает измененная пятисекционная решетка радиатора, а также 17-дюймовые легкосплавные диски.

Что касается интерьера автомобиля, приборный щиток представляет собой многофункциональный мультимедийный 4,2-дюймовый цветной дисплей. Он отражает режимы AllGrip, G-Force, показатели работы двигателя и крутящий момент, а также данные об ускорении и торможении. В центре приборной панели расположен 7-дюймовый сенсорный дисплей с множеством функций, включая аудиосистему, беспроводное подключение телефона, навигацию и интеграцию смартфонас AppleCarPlay, AndroidAuto и MirrorLink. Мультируль с подрулевыми лепестками позволяет управлять аудиосистемой, подключением смартфона через Bluetooth и функцией управления круиз-контролем. Замшевая обшивка передних и задних кресел обеспечивает максимальную поддержку и удобство как для водителя, так и для пассажиров. Мягкий передний подлокотник имеет продольную регулировку и содержит бокс для хранения мелких вещей.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены suzuki suzuki vitara

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