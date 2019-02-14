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14.02.19 Прочитали 979 раз

Volkswagen представил в России спецверсию Tiguan Connect

Volkswagen представил в России спецверсию Tiguan Connect

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

от 120 000 руб.

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Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на кроссовер Tiguan в новом исполнении Connect. Цены на специальную версию начинаются от 1 млн 859 тыс. рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Одной из отличительных характеристик специальной версии является модуль и приложение Volkswagen Connect. Благодаря приложению владелец Tiguan Connect получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.

Volkswagen Tiguan Connect предлагается со 150-сильным двигателем в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным или передним приводом на выбор, а также 180-сильным мотором в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Для данной модификации Tiguan доступен цвет кузова Petroleum Blue металлик. Модель оборудуется 17-дюймовыми колесными дисками Dublin а также светодиодными LED фарами и светодиодными фонарями с дизайном 3D.

Tiguan Connect оснащается системой полуавтоматической парковки Park Assist, интерфейсом для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink), аудиосистемой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида, электроприводом багажного отделения, бесключевым доступом и пуском двигателя Kessy, подогревом передних и задних сидений, а также обогревом лобового стекла.

В качестве опции для Volkswagen Tiguan Connect стал доступен пакет Инновации, включающий в себя цифровую приборную панель Active Info Display, адаптивные LED фары, адаптивный круиз-контроль 0-160 км/ч, систему удержания в полосе Lane Assist, а также ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist. Цена за пакет составляет 99 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Tiguan остается для Volkswagen самой популярной моделью SUV на российском рынке – в январе продажи этого кроссовера остались на прошлогоднем уровне и составили 1716 машин.

, источник: www.autostat.ru

Теги: спецверсии цены новинки volkswagen volkswagen tiguan

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