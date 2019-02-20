Mitsubishi объявила цены на обновленный пикап L200 для России

Компания Mitsubishi представила в России обновленный пикап Mitsubishi L200 пятого поколения, продажи которого стартуют в конце марта 2019 года. Новинка будет представлена в пяти различных комплектациях по цене от 2 млн 069 тыс. рублей до 2 млн 702 тыс. рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Все комплектации будут оснащены дизельным двигателем 2,4 л в зависимости от комплектации мощностью 154 л.с. или 181 л.с., который работает в паре с новой автоматической коробкой передач 6AT. Автомобиль получил полноприводную трансмиссию Super Select 4WD. Кроме того, в нем оптимизированы настройки подвески, улучшена тормозная система, усилена жесткость кузова. Дорожный просвет стал больше на 15 мм (220 мм).

Дизайн нового L200 создавался в рамках концепции «Скала», которая была реализована и во внешнем облике модели, и в интерьере. Передняя часть решена в стиле дизайна Dynamic Shield нового поколения. Высокая линия капота и заостренные линии фонарей, расположенных на уровне решетки, придают новой модели более внушительный и строгий облик. Кроме этого, все версии будут оснащены легкосплавными дисками 18”. Верхние комплектации получили современную светодиодную (LED) оптику.

В оснащение нового L200 входят обогрев руля, подогрев передних сидений, 2-х зонный климат-контроль, USB-порт на центральной консоли и для задних пассажиров, полка для мобильного телефона внизу центральной консоли, полка для мобильного телефона для задних пассажиров, внутренние поручни для удобства входа-выхода задних пассажиров, датчики дождя и камера заднего вида.