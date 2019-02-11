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11.02.19 Прочитали 2533 раз

Volkswagen представил в России спецверсию Polo Connect

Volkswagen представил в России спецверсию Polo Connect

АВТОСТАТ ОМНИБУС - 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев

21.12.18

PDF, 77 стр.

от 120 000 руб.

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Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на седан Polo в новом исполнении Connect. Цены на специальную версию начинаются от 800 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба немецкой марки. Одной из отличительных характеристик специальной версии является модуль и приложение Volkswagen Connect. Благодаря приложению владелец Polo Connect получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.

После регистрации и получения Volkswagen ID в приложении Volkswagen Connect становятся доступны такие функции, как обзор основной информации об автомобиле, в том числе его идентификационный номер, информация о пробеге и уровне топлива в баке, а также дата, когда необходимо пройти следующий технический осмотр ; обзор пройденного расстояния и времени в пути, потребленного топлива и затрат на него, сортировка по типам поездок; анализ стиля вождения с советами по повышению его эффективности и экономичности; функция «сервисный центр» обозначит на карте авторизованные центры Volkswagen поблизости и предоставляет возможность записаться на обслуживание; поиск автомобиля на месте парковки с помощью функции геолокации (актуально на больших паркингах в мегаполисах). В случае неисправности у клиента в один клик появляется доступ к службе помощи на дороге или горячей линии Volkswagen. Также в приложении можно узнать, что означает любая загоревшаяся на дисплее сигнальная лампочка.

Volkswagen Polo Connect предлагается с несколькими двигателями: 90-сильным в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильным в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач, а также силовым агрегатом мощностью 125 л.с. в сочетании с 6-МКП или 7-АКП.

Для Polo в специальной версии Connect доступен цвет кузова Petroleum Blue с эффектом металлик. Модель оборудуется 15-дюймовыми легкосплавными дисками Tosa, наружными зеркалами, окрашенными в цвет кузова и оборудованными обогревом, электрорегулировкой и электроприводом складывания, а также фарами головного света с лампами H7 и тонированными задними стеклами.

Интерьер новой модификации дополнен тканевой обивкой сидений Cushion с обновленной цветовой гаммой, кожаной обивкой мультифункционального спортивного рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, декоративными вставками Dark Illusion, задними сиденьями, складываемыми в пропорции 60:40.

В оснащение Polo Connect входят аудиосистема R 340 с камерой заднего вида, интерфейс для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink), центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контроль и автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции (для версий 125 л.с.). Опционально для модели предлагаются 15-дюймовые легкосплавные диски Estrada, светодиодные фары, пакеты оборудования «Комфорт», «Спорт» и «Безопасность».

Как ранее сообщал  «АВТОСТАТ»,  Volkswagen Polo остается бестселлером марки на российском рынке – в январе на этой модели остановили свой выбор 3693 покупателя (+15%).

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены спецверсии новые опции volkswagen volkswagen polo

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