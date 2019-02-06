УАЗ «Пикап» получил расширенные комплектации

Ульяновский автозавод расширил список оснащения модели УАЗ «Пикап» в начальной и средних комплектациях. Стоимость модели в базовом исполнении составляет от 793 тыс. рублей без учета спецпредложений, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Так, с февраля 2019 года УАЗ «Пикап» в исполнении «Классик» можно будет опционально оснастить кондиционером, который прежде был доступен только начиная с исполнения «Оптимум». Кроме того, для этой комплеутции за доплату появился mp3-проигрыватель с четырьмя динамиками и два пакета – «Комфорт» (кондиционер плюс подогрев передних сидений) и «Мультимедиа» (аудиосистема с шестью динамиками и навигационный комплекс).

Изменения также коснулись комплектаций «Оптимум» и «Престиж». Так, для первой теперь доступны опциональная аудиосистема с четырьмя громкоговорителями и поддержкой mp3-формата, а также климат-контроль и передние парковочные датчики. Однозонная климатическая установка и парктроник спереди отныне можно заказать и на УАЗ «Пикап» в исполнении «Престиж», хотя прежде данное оснащение было прерогативой наиболее дорогой модификации «Максимум».

Также у покупателей УАЗ «Пикап» расширился выбор колес. К прежним вариантам добавились новые 16-дюймовые легкосплавные колеёса, которые можно будет поставить на УАЗ «Пикап» в любой комплектации. Ранее литые диски с таким дизайном устанавливались на УАЗ «Патриот» в спецсерии «Футбол».

Напомним, прошлой осенью УАЗ «Пикап» пережил модернизацию. Модель получила более мощный 150-сильный двигатель ЗМЗ-Про, улучшенные коробку передач, рулевое управление, подвеску и шумоизоляцию.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году обладателями УАЗ «Пикап» стали 3799 покупателей – на 1,3% больше, чем годом ранее. В результате эта модель стала лидером продаж в сегменте пикапов второй год подряд.