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08.02.19 Прочитали 1731 раз

Toyota объявила стоимость седана Corolla нового поколения

Toyota объявила стоимость седана Corolla нового поколения

Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля

31.01.19

PDF, 149 стр.

69 000 руб.

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Российские дилеры Toyota 8 февраля начали прием заказов на новое поколение седана Corolla. Как сообщает пресс-служба компании, стоимость новой модели составит от 1 млн 173 тыс. рублей. По сравнению с предыдущей версией это на 27 тыс. рублей дороже.

Напомним, что официально новая Toyota Corolla была представлена 6 февраля. Автомобиль построен на основе глобальной архитектуры TNGA и по техническим параметрам, уровню комфорта и оснащения вплотную приблизился к бизнес-седану Toyota Camry. Для заказа в России будут доступны пять версий с широким спектром опций. При этом цветовая гамма новой Toyota Corolla дополнена тремя цветами: серо-голубым металликом, бронзовым металликом и темно-коричневым металликом.

В начальной версии «Стандарт» автомобиль оснащается двигателем объемом 1,6 л и механической коробкой передач. Стоимость данной комплектации составляет 1 173 000 рублей, за которую покупателям предлагается полный набор электронных систем активной безопасности, включая систему курсовой устойчивости, антипробуксовочную систему и систему помощи при подъеме по склону. Также версия «Стандарт» новой Corolla комплектуется боковыми подушками безопасности. Дополнительно в оснащение входят светодиодные дневные ходовые огни, задние фонари и задний противотуманный фонарь, передние и задние автоматические стеклоподъемники.

В варианте «Классик» новая Toyota Corolla дополнительно оснащается цветным дисплеем на панели приборов, легкосплавными 16-дюймовыми дисками, обогревом руля и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей. Руль и селектор АКП отделаны кожей, а аудиосистема имеет шесть динамиков и оснащена портами USB, AUX и Bluetooth. Цена на седан Toyota Corolla в комплектации «Классик» стартует с 1 261 000 рублей.

В комплектации «Комфорт» доступен 2-зонный климат-контроль с функцией интеллектуального управления S-Flow, 7-дюймовый цветной дисплей на панели приборов, новая мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрин-дисплеем и индивидуально настраиваемым меню, камера заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль и датчик дождя. Кроме этого, здесь присутствуют амбиентная подсветка салона, электрорегулировка поясничного подпора водителя и подголовников задних сидений, светодиодные противотуманные фары и система автоматического складывания боковых зеркал. Автомобиль в комплектации «Комфорт» предлагается по цене от 1 434 000 рублей.

С комплектации «Престиж» новый седан оснащается полностью светодиодной оптикой, системой бесключевого доступа в салон Smart Entry, беспроводным зарядным устройством. Внешне автомобиль отличается нижней решеткой радиатора глянцевого черного цвета, хромированными молдингами переднего бампера, тонированными боковыми задними стеклами и легкосплавными дисками 17 дюймов иного дизайна. Внутри изменения заметны по комбинированной кожано-тканевой отделке сидений и контрастной прострочке верхней части консоли и мягкой отделки дверей. Для дополнительного удобства владельца в комплектацию также включены опции подогрева заднего сиденья, передние и задние датчики парковки. Цена на новый седан Toyota Corolla в комплектации «Престиж» начинается от 1 580 000 рублей.

В максимальном оснащении «Престиж Safety» Corolla приобрела пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0, который включает системы контроля усталости водителя, автоматического переключения дальнего света на ближний и предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией распознавания пешеходов, а также уникальные для сегмента адаптивный круиз-контроль и системы оповещения о пересечении разметки и распознавания дорожных знаков. Также в этой версии Corolla комплектуется 10-дюймовым проекционным дисплеем на лобовое стекло и цветным 7-дюймовым дисплеем с 3D-эффектом. «Престиж Safety» можно приобрести по цене от 1 700 000 рублей.

Особо стоит отметить, что специально для российского рынка новая Corolla прошла дополнительную адаптацию, получив пакет «Плохие дороги», в рамках которого был увеличен клиренс автомобиля и изменены настройки подвески. Также автомобиль оснащается расширенным зимним пакетом, в который помимо традиционных зимних опций (подогрева зеркал, руля, передних и задних сидений, лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей) входит бачок омывателя увеличенного размера, более мощный стартер и аккумулятор большей емкости, усиленный подогрев заднего стекла, дополнительные воздуховоды для ног задних пассажиров и дополнительный электрический отопитель салона.

Как уже ранее сообщал «АВТОСТАТ», всего по итогам 2018 года российские дилеры Toyota реализовали 5,2 тыс. седанов Corolla, что на 18,6% выше результата годичной давности. Таким образом, на долю этой модели приходится около 5% от общего объема продаж японской марки в нашей стране.

, источник: www.autostat.ru

Теги: легковые автомобили новинки цены авторынок россии toyota toyota corolla

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