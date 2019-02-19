Новый лифтбек Mercedes-Benz AMG GT поступил в продажу в России

Российские дилеры марки Mercedes-Benz начали продажи нового лифтбека AMG GT, который стал доступен для заказа еще в ноябре прошлого года.

Как пишет портал Wroom.ru, пятидверный Mercedes-AMG GT (на официальном сайте его именуют «четырехдверным купе») называется так же, как заднеприводный двухдверный суперкар, но создан автомобиль на общей платформе с седанами E-класса и CLS-класса. Модель получила агрессивный дизайн передней части и покатую линию крыши, а в салоне может быть четыре или пять мест.

Базовый силовой агрегат – рядный шестицилиндровый мотор объемом 3,0 л с турбокомпрессором, электрическим нагнетателем и дополнительным стартер-генератором, помогающим двигателю внутреннего сгорания в первые секунды разгона. Лифтбек Mercedes-AMG GT 43 мощностью 367 л.с. стоит 6 млн 510 тыс. рублей, а версия с индексом «53» с мотором, развивающим 435 л.с., – 7 млн 580 тыс. рублей.

Под капотом модификации Mercedes-AMG GT 63 стоит двигатель V8 4.0 с двумя турбокомпрессорами мощностью 585 л.с., цена такой версии – 9 млн 660 тыс. рублей. А на вершине модельного ряда разместился Mercedes-AMG GT 63 S с тем же двигателем, форсированным до 639 л.с., стоимостью 10 млн 950 тыс. рублей.

У всех версий – 9-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод с муфтой подключения передней оси. Даже базовая модель способна разогнаться до сотни за 4,9 секунды, а самый мощный вариант «63 S» выстреливает до отметки 100 км/ч за 3,2 секунды.

Как сообщили сайту Wroom.ru в компании «Авилон», сейчас у дилеров есть только самые мощные машины с двигателями V8, версии с шестицилиндровыми моторами появятся в автосалонах позднее.