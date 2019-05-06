Итоги российского рынка: кто пришёл и кто ушел в апреле 2019 года?

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Апрель 2019 года оказался богат на события в российском автомобильном мире. В этом месяце сразу три модели ушли с рынка, одна – потеряла несколько комплектаций. Еще одна модель вернулась на российский рынок, а десять моделей получили обновление или пополнились специальными комплектациями/версиями. На семь моделей начался прием заказов, правда, по большей части это касается модификаций или обновленных комплектаций старых моделей. Ушли:

В конце месяца компания Audi прекратила продажи в России спорткупе Audi TT и Audi R8. Как сообщили в пресс-службе компании, поставки этих моделей на российский рынок прекращены и возобновлять их не планируется. Купе Audi TT до недавних пор предлагалось в России с бензиновым мотором 2.0 TFSI (230 л.с.) по цене от 2 млн 740 тыс. рублей. Среднемоторный суперкар Audi R8, оснащенный двигателем V10 5.2 мощностью 610 л.с., оценивался в 11 млн 200 тыс. рублей. По итогам прошлого года российские дилеры марки продали 101 купе Audi TT, а более дорогой R8 нашел лишь 7 покупателей.

В середине апреля с российского рынка «ушел» купеобразный кроссовер китайской марки Haval H6 Coupe. Эта модель появилась в продаже в октябре 2017-го, однако за весь прошлый год, по официальной статистике, было реализовано 115 таких машин. Очевидно, дело в высокой стоимости: в последнее время кроссовер предлагался по цене от 1,5 млн рублей.

Компания Mitsubishi сократила список версий кроссовера Eclipse Cross для российского рынка. До недавнего времени базовым вариантом был кроссовер с передним приводом и механической коробкой передач в комплектации Invite: такая машина стоила от 1 млн 459 тыс. рублей. Но теперь самым доступным стало исполнение Instyle с вариатором за 1 млн 910 тыс. рублей, а версии с «механикой» больше нет в модельном ряду. Таким образом, минимальная цена модели выросла на 450 тыс. руб. Уже в продаже:

Компания Changan вернула на российский рынок флагманский кроссовер CS75, который вновь появился в дилерских центрах. Несмотря на то, что в Китае модель получила обновленную версию, российским покупателям автомобиль доступен в прежнем дизайне и по прежней цене от 1 млн 329 тыс. 900 рублей.

В конце месяца компания Isuzu Rus начала продажи в России обновленного пикапа Isuzu D-Max 2019 модельного года. Новинка предлагается в пяти комплектациях по цене от 2 млн 145 тыс. рублей до 2 млн 595 тыс. рублей.

Одновременно российские дилеры KIA начали продажи ProCeed с оригинальным кузовом shooting brake. В России новый флагман семейства Ceed предлагается только в двух версиях – GT Line и топовой GT стоимостью 1 млн 519 тыс. 900 рублей и 1 млн 999 тыс. 900 рублей соответственно.

АВТОВАЗ в начале апреля выпустил на рынок двухтопливный универсал LADA Largus CNG, который может работать как на бензине, так и на природном газе метане. Стартовая цена автомобиля составляет от 728 тыс. 300 рублей, с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas.

Еще одно апрельское обновление - кроссовер Nissan Qashqai, производство которого было налажено на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, а первые автомобили появились у дилеров уже 1 апреля. Для новинки доступны 10 комплектаций и 30 вариантов исполнения, а цены на обновленный Qashqai стартуют с отметки в 1 млн 290 тыс. рублей.

Российские дилеры Renault начали продажи кроссовера Renault Kaptur 2019 модельного года. Автомобиль получил улучшения во всех комплектациях, при этом цены на обновленный кроссовер остались без изменений. Так, Kaptur 2019 модельного года предлагается в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Extreme) и в лимитированной серии Play по цене от 944 тыс. рублей. В отдельную категорию выделяются модели, получившие специальные комплектации или вышедшие в специальной серии:

Так, в начале апреля компания Audi вывела на рынок модели Audi A3, Audi A4 и Audi A5 Sportback в специальной серии Premium. Автомобили Audi Premium получили новые элементы оформления интерьера и экстерьера, а также расширенный список оборудования, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3 880 000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).

Отечественный автопроизводитель - Ульяновский автозавод - показал спецавтомобиль для ДПС, который базируется на основе обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» 2019 модельного года. Как сообщила пресс-служба УАЗа, автомобиль прошел все испытания и принят на снабжение в МВД России. Начался прием заказов:

Немецкий премиальный бренд Audi открыл прием заказов на новую модификацию флагманского седана Audi A8 с дизельным двигателем V6, которая поступит в продажу в июне 2019 года. Автомобиль Audi A8 45 TDI quattro предлагается со стандартной или удлиненной колесной базой по цене от 6 млн 150 тыс. рублей и 6 млн 965 тыс. рублей соответственно.

Еще один автопроизводитель из Германии - Mercedes-Benz - начал прием заказов на обновленный премиальный минивэн V-Класс. У автомобиля изменена передняя часть кузова, расширены цветовая гамма и материалы отделки. Цена новинки в базовой комплектации начинается от 3 млн 457 тыс. рублей.

В начале месяца компания «Связной» и Moscow Tesla Club начали прием заказов на электрический кроссовер Tesla Model Y. Покупателю предложено внести депозит в размере 150 тысяч рублей и выбрать одну из трех версий. Цена самой доступной Model Y в России составит 4,8 млн рублей, а живые машины появятся лишь в конце 2020 года. Сразу на два кроссовера открыли прием заказов российские дилеры Volkswagen - флагманский внедорожник Touareg в новом исполнении Exclusive и дизельную версию кроссовера Tiguan.

Volkswagen Touareg Exclusive предлагается с бензиновым двигателем мощностью 249 л.с. или дизельным мотором мощностью 249 л.с. в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. Цена бензиновой версии составляет 4 млн 259 тыс. рублей, а с дизельным двигателем он будет стоить уже 4 млн 799 тыс. рублей.

Что касается кроссовера Tiguan с дизельным силовым агрегатом мощностью 150 л.с., то он доступен в комплектациях OffRoad, Connect, Highline и Sportline по цене от 2 млн 099 тыс. рублей. Во всех версиях мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4Motion. В начале месяца российские дилеры Volvo начали прием заказов на две модели шведского бренда - обновленную версию полноразмерного внедорожника Volvo XC90 и новый среднеразмерный универсал повышенной проходимости V60 Cross Country.

Volvo XC90 поступит в продажу в начале лета. Цены на обновленный кроссовер 2020 модельного года в комплектации Momentum с бензиновым двигателем T5 (249 л.с.) стартуют с отметки в 3 млн 955 тыс. рублей.