Subaru представила в России спецверсию кроссовера XV «Tokyo»

Российские дилеры Subaru начали прием заказов на новую специальную версию кроссовера Subaru XV – «Tokyo», продажи которой стартуют в середине июля. Цены на новинку начинаются с отметки 2 млн 369 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Спецверсия Subaru XV «Tokyo» разработана на основе актуальной комплектации Premium ES. От стандартной версии ее отличает специально разработанный пакет экстерьера, который включает в себя декоративные накладки на передний и задний бампера, пороги, а также защитную пленку по низу дверей, с логотипом XV. На задней стойке расположен шильдик «Tokyo», указывающий на специальную версию кроссовера.

В качестве дополнения, в интерьере также используются декоративные накладки на внутреннюю часть порогов и багажного отделения, которые сочетаются с текстильными ковриками и эксклюзивной вышивкой на передних подголовниках с названием версии. Кроме этого, Subaru XV «Tokyo» дополнительно оснащается премиальной аудиосистемой Harman с десятью динамиками.

В качестве силового агрегата в спецверсии используется 2,0-литровый горизонтально-оппозитный двигатель, мощностью 150 л.с., который агрегатируется с вариатором Lineartronic. Как и все Subaru на российском рынке, новая версия оснащена системой полного привода Symmetrical AWD, а также системой помощи водителю EyeSight.

Subaru XV «Tokyo» доступна в трех цветах кузова: синий Quartz Blue Pearl, красный Pure Red и оранжевый Sunshine Orange.

Напомним, компактный кроссовер Subaru XV стабильно входит в тройку самых продаваемых моделей Subaru на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Subaru реализовали 2683 автомобиля – на 10% меньше, чем годом ранее.

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