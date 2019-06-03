Итоги российского рынка: кто пришел и кто ушел в мае 2019 года?

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Традиционные майские праздники не способствуют активности на российском автомобильном рынке, поэтому в прошлом месяце сразу три модели ушли с рынка, только две новинки поступили в продажу, а еще две модели пополнились специальными комплектациями. На шесть моделей начался прием заказов, правда, по большей части они касаются модификаций или обновленных комплектаций старых моделей. Ушли:

В начале мая стало известно, что концерн PSA прекратил производство минивэна Citroen C4 Spacetourer второго поколения, ранее известного под именем C4 Picasso. Причем конвейер покинула только пятидверная версия модели, а выпуск семиместного Grand C4 Spacetourer продолжится. Причиной для прекращения производства стал низкий спрос на модель. Результаты продаж пятиместного C4 Spacetourer были в несколько раз хуже, чем у семиместной версии.

По той же причине на европейском, а затем и на российском рынке завершатся продажи пикапа Fiat Fullback. Кроме низкого спроса на эту модель, еще одной причиной для снятия ее с производства стало ужесточение экологических норм в Европе. Адаптацию двигателей непопулярного «Фиата» к этим стандартам в компании FCA посчитали нецелесообразной. Правда, российские дилеры уверяют, что запаса пикапов Fiat Fullback на складах хватит еще примерно на полгода. Сейчас предлагаются пикапы 2018 года выпуска по цене от 1 млн 709 тыс. рублей, поставок более свежих «Фулбеков» не будет. При этом у дилеров еще остались и машины 2017 года выпуска, которые продаются со скидками.

Российские дилеры Lifan распродали последние из имевшихся кроссоверов Lifan X70. Отсутствие этих автомобилей в наличии дилеры объясняют тем, что модель сейчас не производится в России. Покупателям предлагают подождать 2 - 3 месяца, пока «будет перенастроен конвейер на другом заводе», однако где именно это произойдет, пока неизвестно. Уже в продаже:

Первые 100 автомобилей Renault Arkana в лимитированной серии Edition One были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж. Учитывая высокий клиентский спрос, компания Renault Россия продолжит прием заказов на новую модель. Клиенты смогут купить Renault Arkana Limited Edition по цене 1 млн 419 тыс. 990 рублей за переднеприводную модификацию и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию с полным приводом.

Кроме того, в конце месяца в продажу поступили новые Dokker Stepway по цене от 1 млн 059 тыс. 990 рублей за версию с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) и от 1 млн 179 тыс. 990 рублей – с дизельным двигателем 1,5 л (90 л.с.) с механической трансмиссией. В отдельную категорию выделяются модели, получившие специальные комплектации или вышедшие в специальной серии:

Российские дилеры Chery начали продажи кроссоверов Tiggo 7 в комплектации Sport. Начиная с апреля и до сих пор в автосалонах были доступны только версии Elite и Luxury стоимостью 1 млн 279 тыс. 900 рублей и 1 млн 369 тыс. 900 рублей соответственно.

7 мая Ульяновский автозавод начал продажи внедорожника УАЗ «Хантер» в новой версии, которая получила название «Экспедиция». Цены на новинку, согласно сайту УАЗа, составляют 984 тыс. 900 рублей. Начался прием заказов:

В начале мая компания Mercedes-Benz объявила цены на кроссоверы обновленного семейства Mercedes-Benz GLC, которое было представлено в феврале нынешнего года. В результате модернизации автомобиль получил новые фары, бамперы, решетку радиатора и задние фонари. При этом у модели сократилось количество доступных для заказа модификаций и появились фиксированные комплектации - Premium от 3 млн 650 тыс. руб., Sport от 4 млн 160 тыс. руб. и Sport Plus от 4 млн 200 тыс. руб.

Еще один премиальный бренд, Porsche, начал прием заказов на мощный вариант Cayenne Coupe, который поступит в продажу в октябре 2019 года. Цены на Cayenne S Coupe в России начинаются от 7 млн 630 тыс. рублей, включая специфическое для рынка оснащение.

Также с начала месяца компания Porsche начала серийное производство открытого двухместного автомобиля 911 Speedster, который уже доступен для заказа у российских дилеров. Стоимость новинки составляет 21 млн 681 тыс. рублей.

Чешский бренд Skoda в середине месяца открыл прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, который приурочен к 60-летию бестселлера марки и позволяет клиентам получить выгоду в 40%, сэкономив 36 тыс. 800 рублей на дополнительное оборудование.

Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на модель Passat в новом исполнении – Business Edition. Цена версии с бензиновым двигателем 150 л.с. составляет 1 млн 999 тыс. рублей, с бензиновым двигателем 180 л.с. – 2 млн 139 тыс. рублей.