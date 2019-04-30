Новый мощный Porsche Cayenne S Coupe доступен для заказа в России

Российские дилеры Porsche начали прием заказов на еще один мощный вариант Cayenne Coupe, который поступит в продажу в октябре 2019 года. Приводом в новом Cayenne S Coupe служит 2,9-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом мощностью 440 л.с. Он выдает свой максимальный крутящий момент 550 Нм в широком диапазоне частоты вращения – от 1800 до 5500 об/мин. С места до 100 км/ч новый SUV-купе в комплектации с серийным пакетом Sport Chrono разгоняется за 5,0 секунды. При оснащении одним из трех опциональных облегченных спортивных пакетов это время сокращается до 4,9 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 263 км/ч, сообщает пресс-служба Porsche.

Цены на Cayenne S Coupe в России начинаются от 7 млн 630 тыс. рублей, включая специфическое для рынка оснащение. Кроме пакета Sport Chrono в заводскую комплектацию автомобиля входят усилитель рулевого управления Power Steering Plus, функционирующий в зависимости от скорости, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, система помощи при парковке с передними и задними датчиками и камерой заднего вида и адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM).

Модель Cayenne с кузовом купе отличают более энергичные пропорции с совершенно особой задней частью, адаптивный задний спойлер, два разных варианта исполнения крыши и заднее сиденье, отформованное под два отдельных посадочных места, которые по сравнению с Cayenne занижены на 30 мм. В базовой комплектации автомобиль оснащается большой (2,16 кв.м) панорамной стеклянной крышей, в качестве опции предлагается профильная карбоновая крыша в характерном для спорткара дизайне.

Наклонная линия крыши придает Cayenne S Coupe особенно динамичный вид, этот эффект усиливает неподвижный спойлер на крыше. Из-за опущенной на 20 мм кромки крыши ветровое стекло и передние дверные стойки расположены более полого по сравнению с Cayenne. Новые задние двери и крылья увеличивают на 18 мм ширину задней части кузова. Неподвижный спойлер на кромке крыши во всех моделях Cayenne Coupe комбинируется с новым адаптивным задним спойлером, который является составным компонентом системы активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics (PAA). Начиная со скорости 90 км/ч спойлер выдвигается на 135 мм и таким образом повышает прижимное усилие на задней оси, что положительно сказывается на курсовой устойчивости автомобиля.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».