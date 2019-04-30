14.05.19 Прочитали 444 раз

Volkswagen привез в Россию спецверсию Passat Business Edition

Volkswagen привез в Россию спецверсию Passat Business Edition

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Российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на модель Passat в новом исполнении – Business Edition. Цена версии с бензиновым двигателем 150 л.с. составляет 1 млн 999 тыс. рублей, с бензиновым двигателем 180 л.с. – 2 млн 139 тыс. рублей. Оба мотора работают в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач, сообщает пресс-служба немецкой марки.

Для Passat Business Edition предлагается два варианта оформления салона: для версии с двигателем 150 л.с. – вариант Brilliant Pine и Piano Black, а для автомобиля мощностью 180 л.с. – с отделкой шлифованным алюминием и Piano Black на выбор. Кроме того, интерьер нового Passat дополнен передними сиденьями Top-comfort, а внутренние боковины, центральные части сидений и подлокотник обиты кожей Vienna. Задние стекла Passat Business Edition – с тонировкой (светопоглощение 65%), а педали – со стальными накладками.

Оснащение Volkswagen Passat Business Edition дополнительно включает два USB-интерфейса, разъем AUX-IN, интерфейс для подключения мобильного телефона Comfort, камеру заднего вида Rear View, 3-зонный климат-контроль Climatronic c антиаллергенным фильтром и управлением с заднего ряда, электроподогрев форсунок омывателя, адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) с системой Front Assist и экстренным автономным торможением, систему выбора профиля управления автомобилем, противоугонную систему с автономной сиреной, систему бесключевого доступа Keyless Acces, включая функцию Safelock, розетку 230-V в задней части центральной консоли.

Passat Business Edition можно дополнительно укомплектовать пакетом Innovation, в который входят задние затемненные фонари LED, полноцветная виртуальная программируемая
интерактивная приборная панель Active Info Display, головной свет LED с ходовыми огнями LED, динамический корректор фар, динамический поворотный свет и омыватель фар.

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены новые версии volkswagen volkswagen passat

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