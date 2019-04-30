Skoda Octavia получила в России специальный пакет опций

Российские дилеры Skoda начали прием заказов на лифтбек Octavia со специальным пакетом опций, приуроченным к 60-летию бестселлера марки. Эксклюзивный набор дополнительного оборудования предлагается в комплектации Style и включает в себя легкосплавные диски 7J x 17 Denom, хромированную окантовку боковых стекол, систему автоматического управления дальним светом, акустическую систему Canton c десятью динамиками, сабвуфером и цифровым эквалайзером. Салон автомобиля может быть дополнен сиденьями с комбинированной обивкой из кожи и ткани и подлокотником для пассажиров на заднем ряду, сообщает пресс-служба Skoda. Специальный пакет опций позволяет клиентам получить выгоду в 40% и сэкономить 36 тыс. 800 рублей на дополнительное оборудование.

Напомним, производство Skoda Octavia началось в 1959 году в Млада-Болеславе, и сегодня модель представлена на рынке в третьем поколении.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года продажи Skoda Octavia в нашей стране составили 7421 автомобиль (-3%). В настоящее время эта модель выпускается для российского рынка на производственной площадке Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде, причем в марте 2017 года была полностью обновлена. На сегодняшний день цены на лифтбек Skoda Octavia варьируются от 1 млн 109 тысяч до 1 млн 575 тыс. рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».