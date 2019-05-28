Новый кроссовер Changan CS35 Plus скоро появится в России

Компания Changan представит на российском рынке новое поколение компактного кроссовера Changan CS35 – CS 35 Plus. Автомобиль будет предложен в двух комплектациях – Comfort и Luxury. Как рассказал порталу «Китайские автомобили» заместитель гендиректора компании «Чанъань Моторс Рус» Инь Тун, в данный момент модель находится на последнем этапе российской сертификации и поступит в продажу в ближайшее время.

Changan CS35 Plus оснащается 1,6-литровым двигателем, развивающим мощность 128 л.с. и крутящий момент 161 Нм. В паре с ним работают 5-ступенчатая механическая коробка передач или 6-диапазонный «автомат» Aisin. Привод только передний. При этом на автомобилях с АКП водитель может выбирать режим вождения – «стандарт» или «спорт». Колесные арки позволяют устанавливать диски диаметром 16 и 17 дюймов.

В базовой комплектации MT Comfort предусмотрены фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, системы ABS+EBD и ESP, противобуксовочная система (TCS), ассистенты экстренного торможения (ВА) и старта на подъеме (ННС), система контроля давления в шинах (TPMS). Также в «базе» значатся отделка рулевого колеса кожей, бортовой компьютер с цветным дисплеем 4 дюйма на панели приборов, 10-дюймовый монитор мультимедийной системы на торпедо, подключение Bluetooth и датчики света.

В комплектации Luxury дополнительно предлагаются система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, боковые подушки безопасности, электрорегулировка положения сидения водителя (в 6 направлениях), подогрев передних сидений, электрохромное салонное зеркало заднего вида, климат-контроль, а также камера заднего вида с динамической разметкой.

Длина, ширина, высота автомобиля составляют 4335 мм x 1825 мм x 1660 мм соответственно. Колесная база (2600 мм) обеспечивает простор для пассажиров второго ряда.

Напомним, в настоящее время цены на Changan CS35 варьируются от 819,9 до 949,9 тыс. рублей. Флагманский кроссовер CS75 стоит от 1 млн 329 тыс. 900 до 1 млн 499 тыс. 900 рублей. По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Changan реализовали 342 автомобиля – это на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании Changan Motors Rus, в 2019 году стратегия продвижения бренда Changan на российском рынке будет сфокусирована на импорте автомобилей из Китая и реализации кроссоверов CS35 (800 шт.) липецкой сборки 2018-2019 годов выпуска. Так, в планах компании поставка полноразмерных кроссоверов Changan CS75 (500 шт.). Также ведется работа над сертификацией и ввозом пилотной партии кроссоверов Changan S111 (200 шт.) во второй половине 2019 года. В 2020 году Changan планирует расширить модельный ряд в России, добавив к существующим CS35, CS75 и S111 автомобили класса MPV и несколько новых SUV (CS55, CS95 и т.д.).

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