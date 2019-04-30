Объявлены цены на обновленный Mercedes-Benz GLC

Компания Mercedes-Benz объявила цены на кроссоверы обновленного семейства Mercedes-Benz GLC, которое было представлено в феврале нынешнего года. В результате модернизации автомобиль получил новые фары (они теперь светодиодные уже в базовой комплектации), бамперы, решетку радиатора и задние фонари. При этом у модели сократилось количество доступных для заказа модификаций и появились фиксированные комплектации – «под себя» можно сконфигурировать только топовый Mercedes-AMG GLC 63 S, пишет портал Motor.ru.

После обновления из линейки GLC исчезли наименее популярные версии: гибридный GLC 350 e, AMG GLC 43 и AMG GLC 63. Урезанная гамма теперь включает четыре модификации с бензиновыми и дизельными трубодвигателями объемом 2,0 л и самый дорогой GLC 63 S с 510-сильным битурбо V8. Все версии комплектуются автоматической трансмиссией и имеют полный привод.

В базовое оснащение Mercedes-Benz GLC в комплектации Premium (от 3 млн 650 тыс. руб.) вошли светодиодные фары, медиакомплекс MBUX, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и отделка сидений искусственной кожей. Версия Sport (от 4 млн 160 тыс. руб.) отличается AMG-обвесом, передними креслами с электроприводом, обогревом руля, а Sport Plus (от 4 млн 200 тыс. руб.) – улучшенной аудиосистемой и черными элементами декора.

«Заряженный» Mercedes-AMG GLC 63 S (от 7 млн 770 тыс. руб.) имеет пневмоподвеску, обивку сидений кожей наппа, камеры кругового обзора, матричные фары, аудиосистему Burmester, 20-дюймовые колеса и др., а также клиентам доступен обширный список опций.

По данным издания «Авторевю», на начальном этапе обновленные Mercedes-AMG GLC будут поставляться на российский рынок из Германии. Производство кроссоверов для России начнется в июне, а уже в июле они должны появиться у дилеров. Старт локального производства Mercedes-AMG GLC на подмосковном заводе Daimler запланирован на октябрь, но версии AMG GLC 63 S это не касается – такие машины по-прежнему будут выпускать в Германии.

Напомним, в начале апреля в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начал работу новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz «Московия». Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро. Первой моделью Mercedes-Benz российского производства стал седан Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 8936 легковых автомобилей и внедорожников, что на 5% выше показателя годичной давности.