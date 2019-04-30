15.05.19 Прочитали 3370 раз

У дилеров закончились автомобили Lifan X70

У дилеров закончились автомобили Lifan X70

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Российские дилеры Lifan распродали последние из имевшихся кроссоверов Lifan X70. Как сообщает портал «Китайские автомобили», отсутствие этих автомобилей в наличии дилеры объясняют тем, что модель сейчас не производится в России. Покупателям предлагают подождать 2-3 месяца, пока «будет перенастроен конвейер на другом заводе», однако его название собеседники сказать не смогли. По неофициальным данным, Lifan может начать крупноузловую сборку на тульском заводе Haval.

Напомним, в конце 2018 года компания Lifan прекратила производство своих моделей на черкесском заводе «Дервейс» и начала поиск новой производственной площадки в России. При этом возможность импорта в компании не рассматривается. В первую очередь планируется поставить на конвейер кроссоверы Lifan Myway и X70, на которые наблюдается повышенный спрос.

Напомним, переднеприводный кроссовер Lifan X70 оснащается 2-литровым двигателем, развивающим мощность 136 л.с. и максимальный крутящий момент 178 Нм. В паре с ним работает либо 5-ступенчатая «механика», либо вариатор. Стоимость автомобиля составляла от 829 тыс. 900 рублей до 1 млн 089 тыс. 900 рублей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: китайские автомобили потери lifan lifan x70

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