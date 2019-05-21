АВТОВАЗ начал производство LADA Granta Cross

АВТОВАЗ начал производство внедорожных универсалов LADA Granta Cross, продажи которых стартуют летом 2019 года. Первые автомобили уже поступили в дилерские центры LADA, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новый универсал с улучшенной проходимостью получил дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье. Интерьер автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях. Кроме того, LADA Granta Cross отличают 15-дюймовые литые диски, в которых сочетается серый и серебристый цвета, полированная поверхность и брутальный рисунок крупных спиц.

В базовую комплектацию LADA Granta Cross включена климатическая система и рейлинги на крыше. Энергоемкая подвеска автомобиля сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. При разработке LADA Granta Cross увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Это позволяет эффективно преодолевать сугробы и колеи, безопасно парковаться у высоких бордюров, и существенно расширяет возможности автомобиля.

По неофициальной информации, внедорожный универсал LADA Granta будет предложен с бензиновым мотором 1,6 л мощностью 87 или 106 л.с. Базовая версия двигателя сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач, второй вариант будет доступен с автоматизированной механической коробкой (АМТ).



Отметим, новый универсал с улучшенной проходимостью станет пятой моделью нового семейства LADA Granta. Как сообщалось ранее, во втором полугодии на российский рынок также должна выйти «заряженная» LADA Granta Sport.

По итогам четырех месяцев 2019 года новая LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства выросла на 47% и составила 41278 единиц.

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