В России начались продажи самой дорогой версии УАЗ «Хантера»

Ульяновский автозавод начинает продажи внедорожника УАЗ «Хантер» в новой версии, которая получила название «Экспедиция». Цены на новинку, согласно сайту УАЗа, составляют 984 тыс. 900 рублей.

Новая версия УАЗ «Хантер» оснащается экспедиционным багажником на крыше и лестницей, внедорожными шинами BF Goodrich All-Terrain (размерность 235/85R16), силовыми бамперами и порогами, защитой рулевых тяг и лебедкой. Автомобиль получил двухцветный кузов (оранжевый + черный), хотя возможны также и другие варианты: коричнево-серый цвет, который УАЗ называет «Ричмо», и защитный «Хаки».

Под капотом экспедиционных «Хантеров» стоит бензиновый двигатель ЗМЗ мощностью 134 л.с. и крутящим моментом 217 Нм, механическая коробка передач производства Daymos. Автомобиль получил блокировку заднего дифференциала. Также одной из особенностей версии «Экспедиция» стало наличие подогрева кресел и новая обивка сидений с водоотталкивающей пропиткой.

Напомним, у внедорожника УАЗ «Хантер» с 20 февраля 2019 года появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Изменился тип транспортного средства: модель сертифицирована по категории повышенной проходимости N1G с заявленной технически допустимой максимальной массой 2495 кг. Важно отметить, что управлять внедорожником УАЗ «Хантер» по-прежнему сможет любой автомобилист с водительским удостоверением «легковой» категории B.

Обновленный УАЗ «Хантер» по умолчанию оснащается устройством вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС и антиблокировочной системой тормозов. Более того, теперь во всех комплектациях «Хантеры» комплектуются мостами «Спайсер» и трансмиссией Dymos. Корейская пятиступенчатая механическая коробка передач устанавливаются также на внедорожники УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап».

Ранее российские дилеры УАЗа также начали продажу новой версии «Буханки» Комби Трофи, созданной для самых экстремальных экспедиций. Стоимость новинки составляет от 829 тыс. 900 рублей, без учета спецпредложений.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого квартала 2019 года российские дилеры УАЗа реализовали 7734 автомобиля, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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