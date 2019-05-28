28.05.19 Прочитали 818 раз

Объявлены цены на новый Volvo S60

Объявлены цены на новый Volvo S60

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Российские дилеры Volvo начали прием заказов на спортивный седан премиум-класса Volvo S60, который поступит в продаже в сентябре 2019 года. В первый год продаж на российском рынке Volvo S60 будет представлен в переднеприводной и полноприводной версиях, с бензиновыми двигателями разной мощности – 190 или 249 л.с., сообщает пресс-служба шведской марки. Как отмечается, новый седан S60 стал первой моделью Volvo, для которой не предлагаются дизельные версии.

Цены на новый Volvo S60 начинаются от 2 млн 350 тыс. рублей за переднеприводную версию Momentum с бензиновым двигателем T4 мощностью 190 л.с. Стоимость топовой версии R-Design с бензиновым двигателем T5 мощностью 249 л.с. и полным приводом составит 3 млн 170 тыс. рублей.

Как и на всех моделях Volvo, система безопасности City Safety уже входит в базовую комплектацию S60. Технология способна распознавать автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности может помочь избежать столкновения, применив автоматическое торможение.

В новом S60 улучшена производительность технологии-ассистента водителя Pilot Assist на поворотах. Автомобиль также оснащен технологиями Run-off Road Mitigation (предотвращение съезда с дороги), Oncoming Lane Mitigation (предотвращение выезда на полосу встречного движения) и другими помощниками водителя. В качестве опции доступна система предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах Cross Traffic Alert (также с функцией автоматического торможения).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», летом 2019 года на российском рынке также появятся новый вседорожник V60 Cross Country и обновленный внедорожник ХС90. По итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 2259 автомобилей – на 47,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки премиум-марки volvo volvo s60

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