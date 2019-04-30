Минивэн Citroen C4 Spacetourer снят с производства

Концерн PSA прекратил производство минивэна Citroen C4 Spacetourer второго поколения, ранее известного под именем C4 Picasso. Причем конвейера покинула только пятидверная версия модели, а выпуск семиместного Grand C4 Spacetourer продолжится.

Как пишет портал Wroom.ru, причиной для прекращения производства стал низкий спрос на модель. Результаты продаж пятиместного C4 Spacetourer были в несколько раз хуже, чем у семиместной версии. В компании считают, что заменой для ушедшего минивэна может стать кроссовер Citroen C5 Aircross.

В России в прошлом году продали лишь 13 пятиместных минивэнов Citroen, при этом семиместный Grand разошелся тиражом 254 экземпляра. Автомобили пока еще есть в наличии у дилеров.

Напомним, Citroen C4 SpaceTourer во всех версиях комплектуется бензиновым двигателем THP 150 и 6-ступенчатой АКПП. Grand C4 SpaceTourer доступен с аналогичной силовой установкой и трансмиссией во всех версиях, но также может быть оснащен дизельным двигателем HDi 115 с 6-ступенчатой МКПП на уровне Live.

C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer предлагаются в трех уровнях комплектации Live, Feel и Shine. Серийное оснащение комплектации Live (C4 SpaceTourer – 1 млн 907 тыс. руб., Grand C4 SpaceTourer – 1 млн 854 тыс. руб. с МКП и 1 млн 982 тыс. руб. с АКП) включает в себя антиблокировочную систему тормозов (ABS), электронную систему распределения тормозных усилий (REF), систему помощи при экстренном торможении (AFU), электронную систему динамической стабилизации (ESP) и антипробуксовочную систему (ASR), круиз-контроль с ограничителем скорости, систему контроля усталости водителя, автоматическую блокировку дверей при начале движения, зеркала с электрическим приводом и подогревом, подогрев передних сидений, датчики света и дождя.