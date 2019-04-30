14.05.19 Прочитали 421 раз

Renault объявила цены на новый Dokker Stepway

Renault объявила цены на новый Dokker Stepway

Мониторинг цен на новые автомобили
Все ежемесячные обзоры

Российские дилеры Renault Россия начали прием заказов на новый Dokker Stepway, который поступит в продажу в конце мая. Автомобиль предлагается по цене от 1 млн 059 тыс. 990 рублей за версию с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) и от 1 млн 179 тыс. 990 рублей – с дизельным двигателем 1,5 л (90 л.с.) с механической трансмиссией, сообщает пресс-служба французской марки.

По сравнению с классической версией модели, Dokker Stepway получил защитные хромированные накладки на передний и задний бамперы, передние противотуманные фары с хромированной окантовкой, расширители колесных арок и др. Интерьер Dokker Stepway отличает новая эксклюзивная обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса с логотипом Stepway и декоративные вставки на передней панели в отделке “матовый хром”. Кроме того, автомобиль получил столики авиационного типа для пассажиров заднего ряда и передний подлокотник для водителя.

Оснащение Dokker Stepway включает новую мультимедийную и навигационную систему MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, камеру заднего вида и задний парктроник.  В числе стандартного оборудования доступны кондиционер, круиз-контроль и обогрев передних сидений, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

Renault Dokker Stepway имеет комфортную, энергоемкую подвеску, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки), стальную защиту картера двигателя, защиту топливопроводов и полноразмерное запасное колесо. Также автомобиль подготовлен к российским климатическим условиям: адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности, технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и др.

Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре 2017 года. Модель предлагается в двух вариантах – пятиместный грузопассажирский автомобиль Renault Dokker и коммерческий фургон Renault Dokker Van стоимостью от 904 тыс. 990 рублей и 909 тыс. рублей соответственно. Для Renault Dokker в обоих вариантах доступны бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Renault начали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, в том числе в новой серии Stepway City. С появлением серии Stepway City модели Logan Stepway и Sandero Stepway впервые получили автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.).

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

 

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены новые версии renault renault dokker

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

 