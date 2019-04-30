Renault объявила цены на новый Dokker Stepway

Российские дилеры Renault Россия начали прием заказов на новый Dokker Stepway, который поступит в продажу в конце мая. Автомобиль предлагается по цене от 1 млн 059 тыс. 990 рублей за версию с бензиновым двигателем 1,6 л (82 л.с.) и от 1 млн 179 тыс. 990 рублей – с дизельным двигателем 1,5 л (90 л.с.) с механической трансмиссией, сообщает пресс-служба французской марки.

По сравнению с классической версией модели, Dokker Stepway получил защитные хромированные накладки на передний и задний бамперы, передние противотуманные фары с хромированной окантовкой, расширители колесных арок и др. Интерьер Dokker Stepway отличает новая эксклюзивная обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса с логотипом Stepway и декоративные вставки на передней панели в отделке “матовый хром”. Кроме того, автомобиль получил столики авиационного типа для пассажиров заднего ряда и передний подлокотник для водителя.

Оснащение Dokker Stepway включает новую мультимедийную и навигационную систему MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto, камеру заднего вида и задний парктроник. В числе стандартного оборудования доступны кондиционер, круиз-контроль и обогрев передних сидений, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

Renault Dokker Stepway имеет комфортную, энергоемкую подвеску, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки), стальную защиту картера двигателя, защиту топливопроводов и полноразмерное запасное колесо. Также автомобиль подготовлен к российским климатическим условиям: адаптация двигателя к запуску в холодном климате, генератор повышенной мощности, технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и др.

Напомним, продажи Renault Dokker стартовали на российском рынке в декабре 2017 года. Модель предлагается в двух вариантах – пятиместный грузопассажирский автомобиль Renault Dokker и коммерческий фургон Renault Dokker Van стоимостью от 904 тыс. 990 рублей и 909 тыс. рублей соответственно. Для Renault Dokker в обоих вариантах доступны бензиновый мотор 1,6 л (82 л.с.) и 1,5-литровый турбодизель (90 л.с.) в паре с 5-ступенчатой механической трансмиссией.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в декабре прошлого года российские дилеры Renault начали продажи нового кросс-седана Logan Stepway и обновленного Sandero Stepway, в том числе в новой серии Stepway City. С появлением серии Stepway City модели Logan Stepway и Sandero Stepway впервые получили автоматическую бесступенчатую трансмиссию CVT X-Tronic в паре с двигателем 1,6 л (113 л.с.).

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