Audi представила рестайлинговые седан и универсал A4

Компания Audi представила обновленное семейство модели A4. Модернизации подверглись сразу все версии автомобиля: седан, универсал и вседорожник Allroad, сообщает Autonews.ru.

Audi A4 (индекс кузова остался прежним – B9) получила новые передние и задние бамперы, крылья с иной выштапмовкой, двери с более низкой поясной линией, а также радиаторную решетку измененной формы. Оформление решетки отличается и зависит от комплектации.

Рестайлинговые Audi A4 получили новое семейство двигателей, которые представляют собой систему микрогибридов. В бортовую сеть всех модификаций интегрирован контур с 12- или 48-вольтовой цепью и дополнительным аккумулятором, который питает большинство электросистем автомобиля, позволяя снижать нагрузку на мотор и, соответственно, помогает экономить топливо.

При этом A4 лишилась базового мотора объемом 1,4 л. После рестайлинга начальные двигатели для A4 – это дизельные «четверки» объемом 2,0 л мощностью 136 л. с. (версия 30 TDI) или 163 л. с. (35 TDI). Альтернатива дизелям – 2,0-литровый бензиновый турбомотор, развивающий 150 л.с. (версия 35 TFSI).

На ступень выше находятся версии 40 TDI (190 л.с.) и 45 TFSI (249 л.с.). Замыкает линейку модификаций новая топовая версия S5 с дизелем под капотом. Трехлитровая «шестерка» с турбонагнетателями развивает 347 л.с. и 700 Нм. Однако такая версия в России представлена не будет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», модель Audi A4, которая появилась в 1994 году в качестве преемника Audi 80, отмечает 25-летний юбилей. С тех пор по всему миру выпущено более 7,5 млн экземпляров этой модели, которая представлена уже пятым поколением, сообщает пресс-служба Audi. В 2018 году во всем мире было реализовано 344,6 тыс. автомобилей Audi A4, что сделало эту модель самой популярной в линейке бренда.

Напомним, с момента запуска в 2007 году четвертого поколения Audi A4 модель производится на двух основных заводах бренда в Германии – в Ингольштадте и Неккарзульме. Также производство Audi A4 для локальных рынков осуществляется в Азии – на заводах в китайском Чанчуне и индийском Аурангабаде.

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