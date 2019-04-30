Пикап Fiat Fullback покинет российский рынок

Компания FCA завершает продажи пикапа Fiat Fullback на европейском рынке. Причиной завершения продаж «Фулбека» стал низкий спрос на модель. Более того, осенью этого года в Европе начинают действовать более строгие экологические нормы и адаптацию двигателей непопулярного «Фиата» к этим стандартам посчитали нецелесообразной, пишет портал Wroom.ru.

Напомним, пикап Fiat Fullback, дебютировавший в 2015 году, является перелицованной копией Mitsubishi L200. Выпускаются обе модели на одном заводе в Таиланде. Автомобиль предназначен для рынков стран Европы, Ближнего Востока и Африки, но европейские дилеры уже прекратили продажи модели.

А вот российские дилеры уверяют, что запаса пикапов Fiat Fullback на складах хватит еще примерно на полгода. Сейчас предлагаются пикапы 2018 года выпуска по цене от 1 млн 709 тыс. рублей, поставок более свежих «Фулбеков» не будет. При этом у дилеров еще остались и машины 2017 года выпуска, которые продаются со скидками.

В прошлом году в России продали 225 экземпляров модели Fiat Fullback, но спрос на родственный Mitsubishi во много раз больше – 3028 пикапов за прошлый год. При этом у российских дилеров уже появились обновленные пикапы Mitsubishi L200.

Напомним, Fiat Fullback стартовал на российском рынке осенью 2016 года. Модель доступна с двухрядной кабиной, с дизельным мотором 2.4 мощностью 154 или 181 л.с. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом». Привод – подключаемый полный или постоянный полный. В «базе» у Fullback имеются противотуманные фары, передние подушек безопасности, системы помощи при экстренном торможении и помощи при трогании на подъеме, система контроля тяги и противобуксовочная система. Для топовой комплектации предусмотрены: круиз-контроль, климат-контроль, боковые подушки безопасности, подушка безопасности для коленей водителя, подогрев передних кресел, мультимедиа-система и камера заднего вида.

Отметим также, что полноприводный пикап Fiat Fullback имеет полную массу 2,5 тонны, что позволяет ему беспрепятственно передвигаться не только по столичным магистралям, но и в пределах грузового каркаса Москвы.

На смену уходящим моделям обычно приходят новые. Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».