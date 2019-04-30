Новый Porsche 911 Speedster доступен для заказа в России

Компания Porsche начинает серийное производство открытого двухместного автомобиля 911 Speedster, который уже доступен для заказа у российских дилеров. Стоимость новинки составляет 21 млн 681 тыс. рублей, сообщает пресс-служба штутгартской марки.

Дизайн Speedster отличает, прежде всего, задняя крышка из углепластика с двумя «горбами». В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели. Серийный 911 Speedster также получил облегченную конструкцию крыши, укороченную раму ветрового стекла с заниженным обтекателем и соответственно уменьшенными боковыми стеклами.

Облегченные детали широко используются в конструкции кузова Speedster. Облегченная на два килограмма по сравнению 911 GT3 карбоновая передняя крышка и карбоновые крылья позаимствованы у 911 R. Передний бампер взят от GT3, а передняя спойлерная кромка является новой разработкой. Серийная версия Speedster имеет зеркала Sport Design с электроприводом и обогревом. Выдвижной задний спойлер с аэродинамической оптимизацией и задний бампер Speedster получил от 911 GT3 Touring.

Интерьер отличается черной кожаной отделкой боковых валиков и подголовников карбоновых сидений-ковшей, а также подлокотников на дверях и укороченного рычага переключения передач. Центральные части сидений имеют отделку перфорированной кожей, а легкие дверные панели с черными петлями открывания и сетки для мелких вещей позволяют снизить массу.

Надписи Speedster украшают подголовники и карбоновые накладки на пороги, а также расположенный по центру тахометр. Как и у других приборов, у него черный циферблат с белой стрелкой, а также зеленые цифры и шкала –напоминание о знаменитом предшественнике Porsche 356 Speedster. На поперечине позади сидений расположена табличка с индивидуальным номером 911 Speedster, выпуск которого ограничен 1948 экземплярами.

Для нового 911 Speedster доступен пакет Heritage Design стоимостью 1 млн 601 тыс. 796 рублей. В данном варианте оснащения используются классические элементы, характерные для 1950-х и 60-х годов. Среди них – исполнение салона в черном/коньячном цветах с золотистыми деталями. Кузов окрашен в серебристый цвет GT Silver Metallic, а передняя облицовка и крылья отличаются специальной окраской в виде белых «стрелок». Пакет дополняет гоночная графика в классическом стиле на дверях и передней крышке. Владельцы могут выбрать показанный на иллюстрации стартовый номер (максимум двузначный). Исторический герб Porsche и золотистые надписи соответствуют образцам 1950-х и 60-х годов.

Под капотом нового Speedster установлен атмосферный 6-цилиндровый оппозитный двигатель с рабочим объемом 4,0 литра: максимальная мощность 510 л.с. достигается при 8400 об/мин, максимальная частота вращения составляет 9000 об/мин, а на максимальный крутящий момент 470 Нм двигатель выходит при 6250 об/мин. Новый 911 Speedster разгоняется с места до 100 км/ч за 4,0 секунды и развивает максимальную скорость 310 км/ч. Компания Porsche предлагает эту модель только со спортивной 6-ступенчатой механической КПП. Она имеет функцию Auto-blip, которая благодаря перегазовке выравнивает разницу в частоте вращения при переключениях «вниз». Функция Auto-blip может быть активирована в любое время и независимо от выбранной настройки регулируемых амортизаторов PASM (Porsche Active Suspension Management). Механическая блокировка заднего дифференциала с асимметричным действием дополняет перечень систем трансмиссии, ориентированных на спортивный стиль вождения.

Ходовая часть нового Speedster была создана на базе техники 911 GT3 и 911 R и включает систему управления задними колесами со спортивной настройкой и динамические опоры двигателя. Регулировочные системы, такие как Porsche Torque Vectoring (PTV), Porsche Stability Management (PSM) и PASM со спортивной настройкой и занижением на 25 мм, были точно адаптированы к особенностям нового автомобиля. Открытый двухместный автомобиль комплектуется 20-дюймовыми коваными облегченными дисками Speedster с центральным креплением. В базовую комплектацию входит тормозная система PCCB (Porsche Ceramic Composite Brake) с перфорированными и вентилируемыми керамическими составными дисками.