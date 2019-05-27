Chery Tiggo 7 с турбомотором добрался до России

Российские дилеры Chery начали продажи кроссоверов Tiggo 7 в комплектации Sport. До сих пор в автосалонах были доступны только версии Elite и Luxury стоимостью 1 млн 279 тыс. 900 рублей и 1 млн 369 тыс. 900 рублей соответственно, пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, кроссоверы Chery Tiggo 7 появились на российском рынке в апреле. Но у дилеров оказались только машины с атмосферным мотором объемом 2,0 литра мощностью 122 л.с. с вариатором. Самая мощная «семерка» неожиданно оказалась и самой доступной – 1 млн 199 тыс. 900 рублей. Новый Chery Tiggo 7 в версии Sport оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Оснащение базовой комплектации включает в себя 18-дюймовые алюминиевые литые диски, прошедшие алмазную обработку, рейлинги на крыше, светодиодные дневные ходовые огни, функцию отсрочки выключения фар (Follow me home), наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, функцию автоматического включения стеклоочистителей при дожде (датчик дождя),передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления, обогрев передних сидений, многофункциональное рулевое колесо, иммобилайзер, кондиционер, задние датчики парковки, камеру заднего вида (с системой динамической разметки), запуск двигателя кнопкой, систему бесключевого доступа в автомобиль, систему мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS), антиблокировочную систему (ABS), систему курсовой устойчивости (ESP), систему помощи при экстренном торможении (HBA), систему помощи при старте в гору (HSA), систему помощи при спуске с горы (HDC), антипробуксовочную систему (TCS), регулятор тормозных сил в повороте (CBC), систему снижения вероятности опрокидывания (RMF), передние подушки безопасности и модуль системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Российская версия кроссовера Tiggo 7 получила цветной 4.8-дюймовый экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном, опцию «Свободные руки» (Bluetooth, HandsFree) и систему Cloudrive 2.0, позволяющую расширить возможности смартфона.

Габариты кроссовера Tiggo 7, построенного на новой модульной платформе T1X, составляют: длина – 4432 мм, ширина – 1837 мм, высота – 1670 мм. Колесная база автомобиля равна 2650 мм. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 414 до 1100 литров. Клиренс у кроссовера Chery Tiggo 7 равен 190 мм, высота переднего свеса – 250 мм. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – независимая многорычажная повышают управляемость и устойчивость автомобиля на различных дорожных покрытиях.