Объявлены цены на обновленный Cadillac CT6

Стали известны цены на обновленный седан Cadillac CT6, который в ближайшее время должен появиться на российском рынке. Новинка доступна в двух комплектациях – Sport и Platinum – стоимостью 4 млн 850 тыс. рублей и 5 млн 690 тыс. рублей соответственно, согласно прайс-листу на сайте Cadillac Russia.

Под капотом Cadillac CT6 установлен 3,6-литровый атмосферный двигатель V6, который работает в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащается системой автоматического полного привода, системой Stop&Start и тормозной системой Brembo.

В базовую комплектацию Cadillac CT6 входят светодиодные фары головного света с технологией Indirect Fire. Оснащение модели также включает автоматическую наружную подсветку, функцию бесконтактного открывания крышки багажника с электроприводом.

Что касается ассистентов помощи водителю, система кругового обзора позволяет выводить панорамный вид автомобиля и его ближайших окрестностей в проекции сверху на экран мультимедийной системы Cadillac, помогая устранить “слепые” зоны. Функциями мультимедийной системы Cadillac с большим 10,2-дюймовым экраном высокого разрешения HD можно управлять с помощью интегрированного в центральную консоль тачпада, не отрывая руку от подлокотника. Система ночного видения Enhanced Night Vision позволяет идентифицировать людей, крупных животных и другие подобные объекты в темное время суток с помощью теплового излучения, подсвечивая их на дисплее панели приборов. Зеркало заднего вида является одновременно и полноценным цифровым дисплеем для вывода изображения с камеры заднего вида, что обеспечивает идеальную обзорность назад без каких-либо помех. Система предотвращения столкновения с пешеходами предупреждает водителя о потенциальной опасности и при необходимости активирует функцию автоматического торможения. В салоне имеется беспроводное зарядное устройство для смартфонов.

В стандартный список опций комфорта входят подогрев передних и задних сидений, вентиляция передних сидений, панорамный люк UltraView с электроприводом, солнцезащитные шторки боковых стекол и заднего стекла с электроприводом, двухзонный или четырехзонный климат-контроль (в зависимости от комплектации).

Напомним, по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Cadillac реализовали 344 автомобиля (-20%). Бестселлером марки является флагманский Cadillac Escalade. Почти две трети продаж Cadillac в России – модели люксовых внедорожников.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», рестайлинговый среднеразмерный кроссовер Cadillac XT5 готов к заказу на российском рынке в четвертом квартале нынешнего года. Тогда же дилеры начнут принимать заказы на новый крупноразмерный внедорожник Cadillac XT6. Кроме того, на четвертый квартал 2019-го намечена российская премьера нового компактного кроссовера Cadillac XT4.