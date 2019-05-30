30.05.19 Прочитали 497 раз

Объявлены цены на обновленный кроссовер Infiniti QX60

Объявлены цены на обновленный кроссовер Infiniti QX60

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Российские дилеры Infiniti начали прием предзаказов на обновленный кроссовер QX60 2019 модельного года, продажи которого начнутся в июне. Автомобиль предлагается в обновленных эксклюзивных версиях: Elegance, Premium, Elite и Hi-tech с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью в 283 л.с. и полным приводом. Для QX60 с 2,5-литровым гибридным двигателем и полным приводом будут доступны только комплектации Elite и Hi-tech, сообщает пресс-служба японской марки.

В стандартном исполнении версии Elegance (от 3 млн 145 тыс. руб.) новый QX60 оснащается системой интеллектуального полного привода, круиз-контролем, запуском двигателя кнопкой, 8 подушками безопасности, мультимедийной системой InTouch с цветным сенсорным дисплеем 8 дюймов, камерой заднего вида и парковочным дисплеем, системой бесконтактного открытия дверей, обогревом ветрового стекла в зоне щеток и обогревом боковых зеркал, омывателем фар, биксеноновыми фарами переднего освещения с авторегулировкой уровня наклона, электроприводом двери багажника, подсветкой дверей, пространства для ног и багажного отделения, системой Welcome Lightning («Приветственное освещение»). Интерьер новый QX60 получил обитые натуральной кожей сиденья водителя (с электроприводом регулировки в 8 направлениях) и переднего пассажира (в 6 направлениях), передние сиденья с подогревом, трехзонный-климат-контроль с автоматическим режимом рециркуляции воздуха, интеллектуальный чип-ключ Intelligent Key.

Версия Premium (от 3 млн 480 тыс. руб.) дополнительно получила интерактивную навигационную систему Infiniti, двухканальную аудиосистему Bose с 11 динамиками и сабвуфером, память настроек положения сиденья водителя, рулевой колонки и наружных зеркал заднего вида, систему кругового обзора, передние и задние датчики парковки,  бесконтактное открытие багажной двери (при движении ногой под задним бампером).

Комплектация Elite (от 3 млн 735 тыс. рублей для бензинового двигателя и 3 млн 930 тыс. рублей для гибридного двигателя) помимо оборудованияю версии Premium включает в себя прозрачную панорамную крышу с солнцезащитной шторкой, передние сиденья с вентиляцией, задние сиденья с подогревом, информационно-развлекательный центр Infiniti с установленными в подголовниках передних сидений двумя 8" QHD дисплеями, аудиосистему Bose Premium Sound System с 13 динамиками.

Версия Hi-tech (от 3 млн 975 тыс. рублей для бензинового двигателя и 3 млн 975 тыс. рублей для гибридного двигателя) дополнительно получила расширенный пакет систем безопасности: систему предупреждения о нахождении объекта в «слепой зоне», систему предупреждения о возможном столкновении спереди, интеллектуальный круиз-контроль и систему поддержания дистанции до впереди идущего автомобиля, систему  предотвращения выхода из полосы движения, систему  предотвращения столкновения при движении задним ходом, интеллектуальное переключение дальнего/ближнего света фар.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Infiniti реализовали 1402 автомобиля, что на 6% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: www.autostat.ru

Теги: новинки цены премиум-марки infiniti infiniti qx60

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