Объявлены цены на BMW 8 серии Gran Coupe

Компания BMW представила четырехдверное спортивное купе BMW 8 серии Gran Coupe, который появится на российском рынке 15 октября 2019 года. Цены на новинку начинаются от 6 млн 440 тыс. рублей за версию BMW 840i Gran Coupe, сообщает пресс-служба немецкой марки. Для топовой версии BMW M850i xDrive Gran Coupe стоимость составит 8 млн 330 тыс. рублей.

Как отмечается, четырехдверное спортивное купе BMW 8 серии Gran Coupe – это единственный в сегменте автомобиль, построенный на базе двухдверного спорткара. Разработка четырехдверной модели шла параллельно с BMW 8 серии Coupe и гоночным болидом BMW M8 GTE. До передней стойки автомобиль идентичен BMW 8 серии Coupe, при этом он увеличился в размерах по всем направлениям. Колесная база четырехдверного купе составляет 3023 мм (+201 мм), длина 5082 мм (+231 мм), ширина 1932 мм (+30 мм), а высота 1407 мм (+61 мм).

Опциональная стеклянная крыша площадью 1,5 кв.м эксклюзивна для данной модели и простирается от лобового до заднего стекла. Шторки крыши открываются и закрываются нажатием кнопки или удаленно с ключа. Для задних боковых стекол и заднего стекла доступны солнцезащитные шторки с электроприводом.

Заднее сиденье отформовано индивидуально для двоих пассажиров, имеет выраженную боковую поддержку и встроенные подголовники. Посадочная формула 4+1, при этом имеется центральное место с полноценными ремнями безопасности. Багажник имеет объем 440 литров (на 20 литров больше, чем у купе), а спинки сидений складываются в пропорции 40:20:40.

Все версии стандартно оснащены спортивными сиденьям с отделкой кожей Vernasca. Кожаную отделку имеют также передняя панель и плечевые зоны дверей. В стандартное оснащение версии BMW M850i xDrive Gran Coupe входят передние кресла, обтянутые кожей Merino. Для этой версии и автомобилей с пакетом M Sport также возможно заказать новые ковшеобразные сиденья M Sport.

Что касается аэродинамики, днище BMW 8 серии Gran Coupe практически плоское, есть активные аэродинамические заслонки, а боковые зеркала приобрели сверхтонкие ножки. Ради облегчения автомобиля из алюминия сделаны двери и наружная поверхность крыши, капот, подрамник двигателя, передняя стенка кабины и опоры заднего бампера. Дверь багажника сделана из пластика, основание передней панели магниевое, в центральном тоннеле применен углепластик.

В итоге вес четырехдверного автомобиля BMW 8 серии Gran Coupe всего на 70 кг больше, чем у двухдверного спорткупе. Кроме того, доступна крыша из углепластика и пакет M Carbon с углепластиковыми воздухозаборниками, корпусами наружных зеркал и задним диффузором.

В стандартном оснащении всех версий – адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, четырехпоршневые суппорты спереди, однопоршневые суппорты с плавающей скобой сзади и 8-ступенчатая коробка передач Steptronic Sport с подрулевыми переключателями.

Полноприводные версии оснащены интегральным рулевым управлением Integral Active Steering с подруливающей задней осью. Дифференциал M Sport – стандартное оборудование BMW 840i Gran Coupe и BMW M850i xDrive Gran Coupe. Помимо этого, BMW M850i xDrive Gran Coupe оснащен выхлопной системой M Sport, тормозами M Sport и 20-дюймовыми колесами со специально разработанными шинами размерности 245/35 R20 спереди и 275/30 R20 сзади.

В списке стандартного оборудования также проекционный дисплей, BMW Live Cockpit Professional, ассистент водителя Driving Assistant, система предотвращения столкновений и наезда на пешеходов с функцией автоматического торможения, система ведения по полосе и индикатор опасности столкновения при движении задним ходом.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».