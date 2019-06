Renault объявила полный прайс-лист на новый купе-кроссовер Arkana

Российские дилеры Renault начали прием заказов на новый купе-кроссовер Renault Arkana, который поступит в продажу в середине лета 2019 года. Для новинки предлагаются три уровня оснащения – Life, Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One, сообщает пресс-служба французской марки.

Цены на Renault Arkana начинаются от 999 тыс. рублей в комплектации Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), 5-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, 1 млн 169 тыс. 990 рублей – за полноприводную версию (с 6-ступенчатой механической коробкой передач в комплектации Drive). Цена базовой комплектации с передним приводом в сочетании с CVT-X-tronic составляет 1 млн 049 тыс. 990 рублей. Уже начальная версия Life включает в себя светодиодную оптику Pure Vision, 17” колесные диски, аудиосистему Radio Connect с поддержкой Bluetooth, передние и задние электростеклоподъемники, кондиционер и регулировку рулевой колонки в двух направлениях.

Renault Arkana оснащается новейшим бензиновым двигателем TCe 150 с турбонаддувом (150 л.с.) в сочетании с автоматической трансмиссией CVT X-Tronic нового поколения – эта версия доступна по цене от 1 млн 229 тыс. 990 рублей. Для данного двигателя начиная с комплектации Style доступна система персонализации настроек вождения Multi-Sense (Sport, Eco, MySense). В дополнение к этому, каждый из режимов предлагает особые настройки климат-контроля и системы атмосферной подсветки салона Ambient Light.

Топовая версия модели – лимитированная серия Edition One – предлагается по цене 1 млн 419 тыс. 990 рублей за переднеприводную модификацию и 1 млн 499 тыс. 990 рублей за версию с полным приводом. Напомним, с 23 мая в рамках эксклюзивного предложения специально для первых покупателей Renault Arkana был открыт предзаказ на лимитированную серию Edition One. C момента старта приема заказов в онлайн-шоуруме было продано более 300 таких автомобилей.

В оснащение Renault Arkana входят мультимедийная система Easy Link c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, система объемного звука премиум-класса Bose, атмосферная подсветка Ambient light, системы помощи водителю (камеры кругового обзора, система контроля слепых зон и др.).

Автомобиль прошел подготовку к эксплуатации в специфических дорожных и климатических условиях различных регионов России и СНГ. Для автомобиля предлагается целый комплекс систем подогрева: передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсункок омывателя. Дистанционный запуск двигателя Renault Start активируется посредством ключа-карты, либо программированием с экрана Easy Link.

Renault Arkana предлагается в семи цветах кузова (красный, коричнево-зеленый, темно-серый, серебристый, белый, черный и коричневый), включая два эксклюзивных цвета: красный Red Fusion – для версий с двигателем TCe 150 и новый цвет Tenakuru (коричнево-зеленый), разработанный специально для купе-кроссовера.

Напомним, производство Renault Arkana налажено на заводе компании в Москве. Стоит отметить, что Россия стала первой страной, где начнутся производство и продажи новой глобальной модели Renault, а в ее разработке принимали участие преимущественно российские специалисты.

Renault Arkana – первая модель Альянса на российском рынке, базирующаяся на модульной SUV-платформе нового поколения. В конструкции шасси более 55% компонентов являются новыми по сравнению с производимыми сегодня моделями SUV. Полностью новый рулевой механизм с электроусилителем делает комфортным управление как на высокой, так и низкой скорости, позволяет сократить усилие на парковочных скоростях на 40%, обеспечивает чистую обратную связь и изоляцию руля от вибраций и ударов при проезде неровностей.

Независимая многорычажная подвеска для версий с системой полного привода в сочетании с дорожным просветом 205 мм и отличными показателями геометрической проходимости подчеркивают внедорожный потенциал модели.

Новое поколение платформы SUV подразумевает обширное использование высокопрочных и сверхвысокопрочных марок стали – их доля в кузове автомобиля составляет 35%. В частности, у Renault Arkana по сравнению с другими моделями Renault российского производства были значительно усилены стойки кузова и структура крыши, передние лонжероны и подрамник, моторный щит, панели пола и усилители в дверях.

Помимо жесткой силовой структуры кузова, высокий уровень безопасности Renault Arkana обеспечивают, в зависимости от комплектации, до шести подушек безопасности (две фронтальные, две боковые и две шторки), а также преднатяжители передних ремней безопасности. В зависимости от комплектации модель оснащается системой мониторинга слепых зон, системой контроля давления в шинах, а также круизконтролем с функцией ограничителя скорости.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, за счет оригинального дизайна и хорошей гаммы комплектаций Renault Arkana может занять очень серьезные позиции на рынке. Причем часть покупателей (более молодую аудиторию) она, конечно, отнимет у «Дастера», но и привлечет новых покупателей тоже. В итоге модели гарантировано место в первой пятерке по популярности среди всех кроссоверов.

«Renault Arkana вполне может претендовать на лидерство в классе, у нее для этого все есть: оригинальный дизайн, широкий набор комплектации, надежное, проверенное шасси… Если все это будет подкреплено хорошими ценами (в интервале от 1,1 до 1,5 млн.), – уверен, отличные продажи модели обеспечены», – полагает эксперт.

Как говорит директор Рено Центр Краснодар (КЛЮЧАВТО) Андрей Мохонь, основными конкурентами для Renault Arkana будут Hyundai Creta, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan. «Безусловно, выход автомобиля усилит конкуренцию в сегменте: модель должна войти в пятерку лучших. Также, возможно, удастся забрать часть клиентов у лидеров С-сегмента – Skoda Octavia и KIA Ceed. При выборе Renault Arkana клиент получит один из лучших в сегменте по соотношению цена/качество автомобиль», – утверждает директор Андрей Мохонь.

