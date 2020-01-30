Кадровые назначения на авторынке с апреля по декабрь 2019 года

Кадровые назначения на российском рынке с апреля по декабрь 2019 года

Мы продолжаем отслеживать кадровые перестановки в топ-менеджменте компаний, связанных с автобизнесом. Прошлая подборка завершилась серединой апреля 2019 года. За последующие девять месяцев (включая декабрь 2019 года) мы насчитали свыше 50 кадровых изменений. Решили напомнить о наиболее важных – обновляем «визитницу».

АПРЕЛЬ

Генеральным директором «Лифан Моторс Рус» с 10 апреля назначен г-н Лю Цзян. Российскую команду Lifan также усилили заместители генерального директора г-н Кун Шуай и г-н Чжан Цинхуа.

МАЙ

Компания Hyundai Motor назначила Хосе Муньоса глобальным исполнительным директором. Решено, что с 1 мая в этой роли г-н Муньос будет курировать глобальную операционную стратегию и ее реализацию. Его главная задача – обеспечение прибыльного роста и повышение общей эффективности операций Hyundai Motor. Г-н Муньос подчиняется топ-менеджменту Hyundai Motor Company в Сеуле.

Гендиректором УАЗа (входит в «Соллерс» Вадима Швецова) в конце мая назначен Адиль Ширинов.

ИЮНЬ

В июне Вадим Швецов избран на должность председателя Совета директоров «Соллерс». Он уступил должность генерального директора компании «Соллерс» своему первому заместителю Николаю Соболеву.

Генеральным директором компании «Аурус» с 1 июня 2019 года назначен Адиль Ширинов. Он сменил на этом посту Герхарда Хильгерта, который продолжил сотрудничество с «Аурус» в статусе советника генерального директора компании. В задачи Адиля Ширинова входит подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ «Алабуга», а также всего цикла мероприятий по обеспечению продаж и послепродажного обслуживания.

На прошедшем 14 июня Годовом общем собрании акционеров АВТОВАЗа был утвержден новый состав совета директоров предприятия. Председателем совета директоров АВТОВАЗа избран старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор.

14 июня на Годовом общем собрании акционеров АВТОВАЗа заместителем председателя совета директоров АВТОВАЗа избран исполнительный председатель «РТ-Инвест» Сергей Скворцов.

В июне Собрание акционеров японской компании Mitsubishi Motors официально вывело из своего правления Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. Ранее Карлос Гон также был смещен с руководящих должностей в Renault и Nissan. А в мае он покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% АВТОВАЗа. До ухода г-н Гон возглавлял совет директоров СП. Также с середины 2016 года он не является членом совета директоров АВТОВАЗа, который он возглавлял в 2013-2016 годах.

ИЮЛЬ

Президентом и генеральным директором Volvo Car Russia с 1 июля 2019 года назначен Мартин Перссон, который прежде занимал пост вице-президента по глобальному обслуживанию клиентов Volvo Car Group. В новой должности он сменил Майкла Мальмстена, который покинул Россию «по истечении контракта».

С 1 июля директором по продажам Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан назначен Сергей Королев. В новой должности он возглавил направления розничных и корпоративных продаж, планирования и логистики, а также сертифицированных автомобилей с пробегом. До назначения Королев был руководителем направления развития бизнеса региона Overseas Jaguar Land Rover в британской штаб-квартире компании.

С 1 июля Гендиректором холдинга «Атлант-М» по решению собрания акционеров назначен Игорь Сукач, сменивший на этом посту Сергея Савицкого. До назначения работал в компании исполнительным директором.

В июле операционным директором «Сузуки Мотор Рус» назначена Ирина Зеленцова. В зоне ее ответственности - продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также руководство компанией совместно с генеральным директором.

В июле председатель совета директоров и гендиректор компании BMW Харальд Крюгер подал в отставку.

АВГУСТ

С 1 августа 2019 года Сергей Киселев, который ранее занимал должность операционного директора холдинга, назначен на должность заместителя исполнительного директора ГК «КЛЮЧАВТО». Его приоритетные задачи на новом посту - развитие федерального проекта КЛЮЧАВТО-Select (автомобили с пробегом), развитие дилерской сети «КЛЮЧАВТО» на всей территории России, а также реализация бизнес-стратегии холдинга в целом.

С 1 августа операционным директором компании «КЛЮЧАВТО» назначена Татьяна Форнасова, ранее возглавлявшая сочинский дивизион. Поставленные перед нею задачи – развитие операционного бизнеса «КЛЮЧАВТО» в сфере продаж автомобилей, сервисного обслуживания и сопутствующих услуг для клиентов.

СЕНТЯБРЬ

Mercedes-Benz решил сменить главу российского подразделения «Мерседес-Бенц Рус». Генеральным директором «Мерседес-Бенц Рус» и руководителем продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России с 1 сентября 2019 года назначен Хольгер Зуффель. Бывший руководитель Ян Мадея с 1 сентября возглавил китайское подразделение продаж легковых автомобилей Beijing Mercedes-Benz Sales Service.

В сентябре исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок АВТОВАЗа назначен Михаил Рябов, ранее занимавший должность вице-президента по производству автомобилей. Он сменил Алеша Братожа, который занимал эту должность с сентября 2016 года и продолжил свою карьеру в Groupe Renault.

Директором по маркетингу Renault Россия с 1 сентября 2019 года назначен Оливье Кемпф, сменивший на этом посту Франсиско Идальго-Маркеса, который продолжил карьеру в Группе Renault.

В начале сентября вице-президентом по управлению цепочкой поставок АВТОВАЗа назначен Марк Дарданелли. Он сменил Пола Миллера, который занимал эту должность с мая 2016 года.

В первых числах сентября Геннадий Павлов перешел с позиции директора на должность заместителя председателя совета директоров АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС».

При этом директором АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» назначен Владимир Шмаков, прежде занимавший должность финансового директора компании.

В середине сентября стало известно, что Председатель совета директоров Nissan Хирото Саикава ушел в отставку после внутреннего расследования, показавшего, что топ-менеджер злоупотреблял занимаемым положением и назначал себе завышенные выплаты.

16 сентября позицию временного главы правления Nissan занял управляющий директор Ясухиро Ямаучи.

В сентябре стало известно, кто станет новым руководителем компании Audi. На этот пост приглашен член правления BMW Маркус Дюсманн. Он приступит к работе в «четырех кольцах» 1 апреля 2020 года – после обязательного полугодового отпуска по окончании трудового договора с баварским производителем. Полагают, что назначение Дюсманна, вероятно, приведет к расширению активности гоночного подразделения Audi Sport – Маркус известен как поклонник «Королевы автоспорта» и имеет трехлетний опыт работы в «формульной» команде BMW Sauber F1.

ОКТЯБРЬ

С 1 октября Исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу АВТОВАЗа назначен Оливье Морне. В этой должности он сменил Яна Птачека, который продолжил свою карьеру в «периметре Groupe Renault».

С 1 октября 2019 года на пост Генерального директора компании GM в России и СНГ назначен Чиприан Сута. На этом посту он сменил Эктора Вилларреала, который стал президентом GM в Юго-Восточной Азии.

В октябре Nissan Motor назначила гендиректором компании Макото Учида, который прежде занимал должности старшего вице-президента японского автопроизводителя и президента китайской Dongfeng Motor. В официальном сообщении компании говорилось, что назначение вступит в силу не позднее 1 января 2020 года.

В середине октября Совет директоров компании Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора.

В октябре временным директором компании Renault вместо отправленного в отставку Тьерри Боллоре назначена финансовый директор Клотильда Дельбо.

Совет директоров Заволжского моторного завода в октябре назначил гендиректором предприятия Руслана Горевого, который с мая 2018 года работал на предприятии операционным директором. Полномочия Максима Соловьева в качестве гендиректора ЗМЗ были досрочно прекращены.

В октябре в «Авилоне» сменился руководитель люксового направления. Старший директор направления «люкс» компании «Авилон» Олег Шамба возглавил управление брендами: Rolls-Royce, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Maserati, Jeep, Chrysler. В этой должности он сменил Вагифа Бикулова, который занимался развитием люксового подразделения компании с октября 2018 года.

НОЯБРЬ

Генеральным директором Renault Россия с 1 ноября 2019 года назначен Ян Птачек. На эту посту он сменил Андрея Панкова, который покинул компанию по причинам личного характера.

С 1 ноября Эдуард Вайно, работавший вице-президентом по внешним связям и взаимодействию с акционерами АО «АВТОВАЗ», покинул эту должность. В его сфере деятельности теперь стратегические аспекты развития компании в совете директоров.

С 1 ноября Стив Маттин, прежде работавший в компании АВТОВАЗ директором по дизайну, назначен на вновь созданную позицию вице-президента АВТОВАЗа по дизайну.

С 1 ноября директор по GR компании АВТОВАЗ Сергей Громак переведен на должность вице-президента компании по GR, внешним связям и взаимодействию с акционерами.

С 1 ноября главным конструктором ПАО «КАМАЗ» и директором научно-технического центра предприятия назначен Евгений Макаров, ранее занимавший должность заместителя главного конструктора по новым разработкам автомобильных агрегатов и спецтехники этого подразделения.

В ноябре Генеральный директор MAN Truck and Bus в России Питер Андерссон принял решение покинуть свой пост.

ДЕКАБРЬ

Директором по связям с общественностью Renault Россия со 2 декабря 2019 года назначена Оксана Вершинина. Ее основная задача на новой позиции – обеспечение эффективных внешних и внутренних коммуникаций компании.

Компания «Субару Мотор» заявила о назначении на пост генерального директора российского представительства Subaru Такахаши Татцу. 5 декабря господин Такахаши приехал в Москву, а несколькими днями позже официально вступил в новую должность.