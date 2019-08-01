В российском офисе GM назначен новый гендиректор

Генеральным директором компании GM в России и СНГ с 1 октября 2019 года станет Чиприан Сута. На этом посту он сменит Эктора Вилларреала, назначенного президентом GM в Юго-Восточной Азии. Чиприан Сута будет находиться в Москве и сосредоточится на расширении продуктовой линейки и повышении качества обслуживания владельцев автомобилей Cadillac и Chevrolet, сообщает пресс-служба GM Россия.

Чиприан Сута имеет степень бакалавра экономических наук в университете Бабеш-Бойяи в городе Клуж-Напока в Румынии. К GM Европа он присоединился в 2006 году в качестве менеджера по корпоративным продажам в Румынии и Болгарии, затем в качестве менеджера по продажам и маркетингу европейского региона. В Opel / Vauxhall с 2010 по 2018 годы его деятельность была сосредоточена на бизнесе автомобильного парка в Европе, включая управление продажами и операционной деятельностью по всему региону.