В компании «Аурус» сменился руководитель

Генеральным директором компании «Аурус» с 1 июня 2019 года назначен Адиль Ширинов. Он сменил на этом посту Герхарда Хильгерта, который возглавлял компанию с 2018 года и продолжит сотрудничество с «Аурус» в статусе советника генерального директора компании, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

В приоритетные планы нового генерального директора будет входить подготовка к серийному производству автомобилей Aurus на мощностях автомобильного завода в ОЭЗ «Алабуга», где с 2021 года планируется производство до 5 тыс. автомобилей в год, а также подготовка всего цикла мероприятий по обеспечению продаж и послепродажного обслуживания, чтобы соответствовать самым высоким мировым стандартам.

Адиль Ширинов окончил Нижегородский институт иностранных языков (1990 г.), а также получил дополнительное образование в Международном Институте Менеджмента, Санкт-Петербург (IMISP) MBA. До назначения в «Аурус» он занимал должности заместителя генерального директора, а также коммерческого директора компании «Соллерс» и руководил всеми коммерческими переговорами с партнерами. Перед этим Адиль Ширинов занимался полномасштабным развитием производственных подразделений в Татарстане, включая заводы в Елабуге и Набережных Челнах. Под его руководством были организованы современные производственные мощности для выпуска автомобилей иностранных брендов. Адиль Ширинов также внес существенный вклад в развитие сотрудничества с компаниями Fiat, SsangYong и Isuzu. В последние годы Адиль Ширинов руководил ключевыми проектами СП Ford Sollers и внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford в России. Одновременно с проектом «Аурус» Адиль Ширинов является генеральным директором СП «Ford Sollers» и Ульяновского автозавода.

Напомним, мировая премьера новых российских автомобилей класса люкс Aurus Senat Limousine и Aurus Senat состоялась в рамках Московского автосалона 2018. Автомобили линейки Aurus были спроектированы как в бронированном варианте, так и без специальной защиты. Обе модели запущены в производство одновременно. Модели Aurus Senat Limousine и Aurus Senat предлагают комбинацию полного привода и гибридной установки, которая разработана с учетом климатических и дорожных особенностей России. Мощный двигатель V8, созданный российскими инженерами специально для автомобилей Aurus, работает в паре с не менее производительным электродвигателем. Это обеспечивает модели Aurus Senat Limousine весом примерно 6,9 тонн ускоряться до 100 км/час за 9 секунд. Седану Aurus Senat с меньшим весом на единицу мощности на это требуется всего 6 секунд.

В соответствии с международными требованиями безопасности автомобили Aurus оснащены всеми необходимым системами активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS (advanced driver assistant system), электронный контроль устойчивости, адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и другие возможности, позволяющие избежать аварийных ситуаций на дороге.

В настоящее время ФГУП «НАМИ» занимается производством автомобилей Aurus на базе собственных мощностей, расположенных в Москве. При этом объемы ограничены, так как производство организовано по типу современной мануфактуры, вручную, по индивидуальным меркам и с высочайшим качеством. В бизнес-планы компании «Аурус» входит разработка и создание дополнительных производственных мощностей совместно с индустриальным партнером «Соллерс». Предполагается реализация этого проекта с 2021 года на новом автомобильном заводе в Татарстане, что позволит увеличить серийное производство всех моделей Aurus до 5 тыс. автомобилей в год при односменном режиме работы.