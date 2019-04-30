Антон Чуйкин: Aurus - и это всё о нём

Прочитали 288 раз

Самый загадочный и многообещающий российский автомобиль постепенно из проекта становится реальностью: работает бортом №1, собирает первые сотни заявок покупателей, готовится принимать парад… Давайте суммируем знания о нем в виде ответов на главные вопросы...

Прежде всего: вот уже пять лет я внимательно слежу за проектом «Кортеж» (простите, привык называть его именно так). В данном материале даю свои ответы и высказываю личные предположения, но основаны они, в том числе, на прежних беседах с Максимом Нагайцевым, на тот момент руководителем НАМИ, и недавним разговором с Вадимом Переверзевым, главным конструктором проекта «Единая модульная платформа», который состоялся в рамках женевской премьеры «Ауруса». — Чем плох «Мерседес»? Зачем было изобретать собственный лимузин? — Технически «Мерседес-Бенц» точно хорош, но в данном случае вопрос – на чем ездить руководству страны? – скорее политический. Соображение, что надо использовать национальную марку, весомое, но не единственное. Тут очень много от самой марки зависит. Знаете, почему канцлер Германии не ездит на «Майбахе»? Потому что появляясь на массовых «Ауди», БМВ», «Мерседесе» (поочередно) дает четкий сигнал согражданам: «смотрите, у меня машина той же марки, какая может быть у вас. Пусть не на лимузин, но на «копейку» БМВ вы заработаете. Мы с вами одной автомобильной крови». Демократия. Из-за нее же на капот американского президентского автомобиля вешают эмблему относительно массового «Кадиллака». Хотя технически это броневик на грузовом шасси, выполненный в форме седана. В общем, вот эти соображения и легли в основу проекта «Кортеж». Это новый российский автомобиль для первых лиц государства; и это рыночный, а не штучный продукт; целое семейство машин, которые пойдут в продажу. Аргумент «у меня машина как у президента» звучит отлично!

— Что такое ЕМП и зачем это нужно? Разве одного большого седана было бы недостаточно? — Конечно, недостаточно. Именно единую модульную платформу (ЕМП) для нескольких моделей и предусматривал с самого начала проект «Кортеж». Во-первых, это позволяет решить все транспортные задачи кортежа первого лица. В нем ведь, помимо лимузина, есть машины сопровождения: внедорожники, седаны, минивэны. Они не имеют права отставать от главного автомобиля, то есть технически должны быть ему равны. Во-вторых, гамма, а не единственная модель – это неплохие рыночные перспективы, это объем продаж и, соответственно, выпуска. Вон, как раскупают кроссоверы всех классов, и сколько их появилось даже в люкс-сегменте.

Когда появляется объем продаж – сразу можно говорить о полноценном производстве. Не кустарном, по пять-десять машин в год, построенным по укладу каретной мастерской, а именно нормальном автомобильном заводе с современными технологиями. Серия, даже малая, и штучное изготовление – это совершенно разные подходы, усилия и разная цена и качество на выходе. Кстати, о цене – продажи автомобилей семейства «Кортеж» позволяют рассчитывать, что когда-нибудь этот проект окупится. Вот с такими идеями закладывался и развивался проект «Кортеж». Интересующихся его историей я отсылаю к подробной публикации 2014 года («За рулем», 2014, №7).

— Откуда вдруг в стране без собственного автопрома взялся новый автомобиль, с новым мотором и трансмиссией? Наверняка ведь все купили за рубежом… — Вообще-то, «страна без собственного автопрома» произвела в прошлом году полтора миллиона машин. Но не будем продолжать вечный спор, что такое собственный автопром, а внимательно посмотрим на «Аурус», каким он стал сегодня и каким будет в перспективе. Конечно, никто не изобретал велосипед и не рисовал с нуля поршни, будь то тормозные или моторные. Есть готовые продукты, есть всемирно известные фирмы, принявшие участие в разработке агрегатов и систем. Двигатель – один из таких совместных продуктов: мы не покупаем кота в мешке, мы покупаем технологии и производство. У существующих машин под капотами стоят двигатели, собранные в НАМИ, в дальнейшем планируется локальное производство, уже серийное. Площадка под него сейчас подбирается. Коробка передач – нашей разработки и производства (КАТЕ), различные компоненты частично будут локализованы, частично поедут из-за рубежа. Это как раз нынешний, довольно непростой этап работы – подготовка полноценного серийного производства машины и локализация изготовления комплектующих. — Кстати, где будут собирать «аурусы»? И какая гамма в итоге будет доступна покупателям? — Производство машин для гаража особого назначения (ГОН) ведется и будет продолжено в Москве, на мощностях НАМИ. Здесь же будут собраны и первые товарные автомобили. Объем – до 150 единиц в год. Вторая фаза (ориентировочно – конец 2020 года) подразумевает производство до 5000 автомобилей в год, это будет площадка «Соллерс» в Елабуге. Вот, например, когда пригодятся площади, которые освобождает легковой «Форд»! Впрочем, и его коммерческие модели помогут – в просторном цеху окраски наверняка будут соседствовать и «транзиты», и «аурусы», ведь длина у них сравнимая, а нашему седану не каждая камера и не каждая ванна подойдут.

Что касается гаммы – уже официально представлены, в том числе на международном салоне в Женеве, удлиненный президентский лимузин L700 и гражданский седан S600 под общим именем «Сенат». Вместе с минивэном «Арсенал» они уже работают в ГОНе. В ближайшее время будет показан и внедорожник «Комендант», или SUV – точное название класса таких машин еще предстоит найти. В конце года запланированы первые тест-драйвы. Жду с нетерпением, чтобы получить и поделиться с вами впечатлением.

Спортивная жизнь «Ауруса», о которой недавно сообщали новостные ленты, вполне вероятна. Нет, мы вряд ли увидим бронированный лимузин на кольце, но учитывая, что над «Аурусом» трудятся, в числе прочих, выходцы из проекта «Маруся», стоит ожидать чего-то очень быстрого, специально подготовленного. 24 часа Ле-Мана, почему нет? И это никакое не исключение из правил и не новаторство. Все машины люкс-класса, как здравствующие, так и почившие, начинали с автоспорта. Наконец, 9 мая мы увидим кабриолеты «Аурус», на которых парадный строй на Красной площади объедут командующий парадом и министр обороны. Очень правильное расширение гаммы для такой машины. Я не удивлюсь, если открытый автомобиль позже поступит и в продажу. Уверен, желающие найдутся! — Сколько будет стоить «Аурус»? — Никак не меньше 10 миллионов рублей. Предположу, что от основных конкурентов («Мерседес», «Бентли», «Роллс-Ройс») наш автомобиль, как и обещали официальные лица, будет отличаться несколько меньшей ценой, но все равно речь надо вести о 8-значных числах. Если в продажу пойдет и удлиненный седан – смело поднимайте названную сумму втрое. И это не останавливает тех, кто хочет владеть «машиной, как у президента». 500 заявок, как отрапортовал недавно глава бренда, уже собрано с февраля – быстро, при минимуме дилеров («Авилон» и «Панавто») и фактически за кота в мешке. Но, очевидно, очень многообещающего! — А что обещает «Аурус»? Какие технические особенности и характеристики уже известны? — До сих пор подробные технические данные недоступны, но тем не менее ключевые характеристики и конструктив машины известны. Двигатель – оригинальной конструкции, алюминиевый V8 объемом 4,4 л, мощностью 598 л.с. и крутящим моментом 880 Нм. Двойной турбонаддув, непосредственный впрыск – необходимые черты современного мотора.

Все «аурусы» построены по гибридной схеме, то есть при необходимости в помощь ДВС включается электромотор, добавляя на пике еще 400 Нм и обеспечивая максимальное ускорение. Чтобы реализовать всю тягу силового агрегата, применена полноприводная трансмиссия – на всех моделях гаммы. Это, кстати, первый случай в мировой практике, когда у седана для первых лиц все четыре колеса ведущие. Коробка передач, повторюсь, 9-ступенчатая автоматическая.

В дальнейшем у семейства появятся еще два мотора. Это будет флагманский V12 (ну, как же без него! Оглянемся на конкурентов) мощностью 800 сил и моментом 1000 Нм и, наоборот, версия попроще, 4-цилиндровая рядная половинка нынешней «восьмерки». При этом полный привод и гибридная схема, как принадлежность единой платформы, будут у всех членов семейства. Дешевых переднеприводных «аурусов» не предусмотрено.

Завершая рассказ о силовом агрегате, скажу, что иных ДВС, кроме бензиновых, не планируется, а вот чисто электрический автомобиль вполне возможен. Впрочем, это уже перспектива на следующие годы. — Насколько он просторен? И удобен? Получился ли действительно VIP-автомобиль? — Колесная база «Сената S600» 3300 мм, длина 5600 мм, у лимузина L700 эти размеры на метр больше. Но и «короткий» седан позволяет очень, очень комфортно разместиться в салоне. Материалы, качество подгонки, вид и тактильные ощущения соответствуют тому смыслу, которое мы вкладываем в слово «люкс». С той только маленькой поправкой, что мне пока удалось посидеть лишь в выставочном образце, собранном по той самой, кустарной технологии.

Посадка, кстати, неожиданно высокая. И дело не только в 200-миллиметровом клиренсе (!), но и в довольно высоких подушках задних сидений. Потолок даже мне показался слишком близким, что же скажут люди под два метра ростом? Впрочем, повторюсь, речь о первых впечатлениях и первых образцах.

Конечно, автомобиль надо оценивать не на стенде автосалона, а в движении. Собственно, только тогда экспонат и станет автомобилем. Так что для выводов и более-менее взвешенных оценок «Ауруса»-автомобиля подождем тест-драйва. Он, как мы помним, обещан в конце года: жду-не дождусь! А вы? — А может, проще было все же просто покупать лимузины за границей? — Помимо политической, рыночной (дай Бог!) и сугубо транспортной функций, у проекта «Кортеж», он же ЕМП, он же «Аурус», есть еще одна. О ней редко говорят, но она самая бесспорная и важная. Проект, доверенный НАМИ, вдохнул жизнь в научный автомобильный институт. В начале 2000-х он дышал на ладан, а в автомобильной среде был скорее известен не как средоточие науки, а как место, где можно подремонтировать «автомат» или дизель. Теперь, видя сотни вчерашних студентов – инженеров, проектировщиков, испытателей, увлеченно работающих за современным оборудованием, — я испытываю настоящую гордость. Они не покупают готовые «черные коробочки», они участвуют в разработке и доводке агрегатов машины, получая ценнейшие знания и опыт. Вот кому в первую очередь нужен «Аурус». А во вторую?