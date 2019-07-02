В российском офисе Suzuki назначен операционный директор

Операционным директором «Сузуки Мотор Рус» назначена Ирина Зеленцова, которая будет отвечать за такие направления бизнеса, как продажи и послепродажное обслуживание, маркетинговая стратегия бренда, логистика, а также осуществлять руководство компанией совместно с генеральным директором.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», Ирина Зеленцова с отличием окончила экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Получила дополнительное юридическое образование в Северо-западной Академии государственной службы, Mini-MBA при Московском Государственном Университете и изучала производственный менеджмент в Высшей Школе Экономики.

С 2008 года Ирина Зеленцова работает в компании Suzuki. Она начала карьеру в своем родном городе Санкт-Петербурге и активно занималась проектом по строительству завода в Шушарах. В скором времени переехала в Москву и начала работу в представительстве. В разное время Ирина Зеленцова занимала должности заместителя, а в дальнейшем и руководителя отдела продаж. В ее сферу деятельности входил целый ряд процессов: работа с дилерами, оптимизация логистических процессов, согласование новых оптимальных способов доставки автомобилей, включая морскую и железнодорожную перевозки по России из Японии и Венгрии. Также она курировала создание учебного центра, развитие системы работы с клиентами и клиентской службой. С 2015 года Ирина Зеленцова полностью координировала работу подразделения по продажам новых автомобилей, а также логистику и маркетинг.

В зону ответственности Ирины Зеленцовой после назначения на должность Операционного директора будет входить: участие в планировании стратегии коммерческой деятельности и финансовых планов компании, разработка и внедрение планов по повышению эффективности экономической и производственной деятельности компании, а также повышение операционной эффективности дистрибуции и дилерской сети бренда Suzuki в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Suzuki реализовали 2189 автомобилей – на 16% больше, чем годом ранее. Всего в 2019 году компания Suzuki намерена реализовать в России 8500 автомобилей, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом (6016 машин). Этому будет способствовать выход на рынок внедорожника Jimny нового поколения осенью нынешнего года. А в феврале на российском рынке стартовал обновленный кроссовер Suzuki Vitara, который вызвал высокий интерес у покупателей по всей стране. Также компания планирует представить в России целый ряд специальных версий уже имеющихся на рынке автомобилей Suzuki.