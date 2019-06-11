В «Соллерс» назначен новый гендиректор

Генеральным директором компании «Соллерс» 10 июня 2019 года назначен Николай Соболев, ранее занимавший должность первого заместителя гендиректора компании. На новом посту он сменил Вадима Швецова, который избран на должность председателя Совета директоров «Соллерс», сообщает пресс-служба компании.

Николай Соболев работает в компании «Соллерс» с момента ее основания в 2002 году. До 2005 года он занимал позицию директора по экономике и финансам Ульяновского автозавода, а также члена Совета директоров УАЗа (по май 2011 года). С января 2005-го являлся финансовым директором «Соллерс», с мая 2009 года – первым заместителем гендиректора «Соллерс». В настоящий момент Николай Соболев также является председателем совета директоров СП Mazda Sollers, членом совета директоров СП Ford Sollers.

Напомним, ранее компания «Соллерс» и Минпромторг РФ подписали специнвестконтракт для развития производства автомобилей УАЗ и Ford Transit на базе производственных площадок Ульяновского автозавода и «Форд Соллерс Елабуга». Основной целью проекта является реализация компанией «Соллерс» долгосрочной стратегии лидерства в сегменте легких коммерческих автомобилей за счет вывода на российский рынок нового модельного ряда УАЗ на базе единой платформы, развития новых технологий, включая газомоторные автомобили, встроенные телематические системы и сервисы «подключенных автомобилей», а также системы ADAS. Кроме того, проект предусматривает реализацию синергии между модельным рядом УАЗ и Ford Transit в части локализации ключевых узлов и агрегатов, а также развития дистрибуции автомобилей и продвижения на рынке полной гаммы легких коммерческих автомобилей во всех ценовых сегментах.

СПИК, подписанный «Соллерс» в консорциуме с Ульяновским автозаводом и «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создается новое СП Ford Sollers в России, предусматривает общий объем инвестиций в размере 7,5 млрд рублей и позволит компаниям сохранить все ключевые меры господдержки проекта на долгосрочный период до 2028 года.