АВТОВАЗ объявил о новых назначениях в высшем руководстве

Исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок АВТОВАЗа назначен Михаил Рябов, ранее занимавший должность вице-президента по производству автомобилей. Он сменил Алеша Братожа, который занимал эту должность с сентября 2016 года и продолжит свою карьеру в Groupe Renault, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Михаил Рябов родился в 1963 году. Закончил Самарский государственный технический университет по специальности «Технология машиностроения». На АВТОВАЗе работает с 1986 года: начинал слесарем механосборочных работ. Был мастером, начальником участка, заместителем начальника и начальником цеха, начальником производства, директором программы. С 2010 по 2012 годы – директор проекта «Автомобили на платформе В0». С 2012 по 2014 годы – вице-президент по продуктам и программам. С февраля 2014 года был генеральным директором ООО «LADA Ижевск», с ноября 2018 года работал в должности вице-президента АВТОВАЗа по производству автомобилей.

В свою очередь, вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли. Он сменил Пола Миллера, который занимал эту должность с мая 2016 года. Марк Дарданелли родился в 1966 году. До назначения на АВТОВАЗ занимал должность глобального директора Альянса по цепочке поставок в Европе. Начиная с 1990 года он работал на различных позициях в системе логистики, поставок, технического развития, производственном и корпоративном периметрах Groupe Renault. С 2012 по 2017 годы работал в России сначала в качестве директора по цепочке поставок Renault, а затем также возглавил логистику Nissan в 2015 году.

Группа «АВТОВАЗ» входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площадки Группы расположены в г. Тольятти – АО «АВТОВАЗ» и в г. Ижевск – ООО «ЛАДА Ижевск».

Бренд LADA представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют пять модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4. Марка занимает 20% российского рынка легковых автомобилей. Официальная дилерская сеть LADA является самой крупной в России – около 300 дилерских центров.



Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, который выйдет на рынок не ранее 2022 года. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже в ближайшие 2-3 года.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.