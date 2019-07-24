ГК «КЛЮЧАВТО» объявила о новых кадровых назначениях

В топ-менеджменте ГК «КЛЮЧАВТО» произошли кадровые изменения. Так, с 1 августа 2019 года Сергей Киселев, который ранее занимал должность операционного директора холдинга, назначен на должность заместителя исполнительного директора ГК «КЛЮЧАВТО». Его приоритетными задачами будут развитие федерального проекта КЛЮЧАВТО-Select (автомобили с пробегом), развитие дилерской сети «КЛЮЧАВТО» на всей территории России, а также реализация бизнес-стратегии холдинга в целом, сообщает пресс-служба дилера.

В свою очередь, операционным директором компании «КЛЮЧАВТО» назначена Татьяна Форнасова, ранее возглавлявшая сочинский дивизион. Ее основными задачами будут развитие операционного бизнеса «КЛЮЧАВТО» в сфере продаж автомобилей, сервисного обслуживания и сопутствующих услуг для клиентов компании.

Для справки, «КЛЮЧАВТО» – крупнейший автохолдинг юга России, который представлен на рынке уже 17 лет. Первый дилерский центр бренда Mercedes-Benz, ознаменовавший старт работы компании, был открыт 14 декабря 2001 года в Горячем Ключе. Сегодня «КЛЮЧАВТО» – официальный дилер Mercedes-Benz, Bentley, Audi, Jaguar Land Rover, Lexus, BMW, Genesis, Toyota, smart, Nissan, Mazda, Ford, Volkswagen, KIA, Hyundai, Mitsubishi, Renault, Skoda, Datsun, Fuso, Hino и в настоящее время насчитывает 68 автоцентров и 26 автомобильных брендов. Дилерская сеть «КЛЮЧАВТО» представлена предприятиями в крупных городах Краснодарского и Ставропольского края, в Ростове-на-Дону, а также в Москве.