Назначен новый директор по маркетингу Renault Россия

сегодня, 16:10 996 0

proxy.imgsmail.ru

Директором по маркетингу Renault Россия с 1 сентября 2019 года назначен Оливье Кемпф, сменивший на этом посту  Франсиско Идальго-Маркеса, который продолжил карьеру в Группе Renault. На своей новой позиции Оливье Кемпф будет подчиняться коммерческому директору Renault Россия Филиппу Тьеру. Как сообщает пресс-служба Renault, основной задачей Оливье Кемпфа будет обеспечение доли рынка для повышения прибыльности и увеличения потребительской ценности бренда и продуктов, продаваемых в России.

Оливье Кемпф родился в 1976 году во Франции. Окончил Business School в Нанте и Париже. Он начал свою карьеру в группе Renault более 20 лет назад, занимал различные должности в области продаж и маркетинга в Австрии и Франции. До назначения в Renault Россия Оливье Кемпф возглавлял дирекцию планирования продаж Группы Renault.

Напомним, Renault Россия была создана в 1998 году и является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая около 150 точек по всей стране. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,8 млн автомобилей Renault.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначения маркетинг renault

Новости на тему

Dacia Duster в августе стал лидером среди кроссоверов в Европе

сегодня, 16:32

Все новости

Статьи на тему

Почему Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault («Ведомости»)

10 июня 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Динамика российского авторынка в августе 2019 года

9 сентября 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно