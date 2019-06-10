Назначен новый директор по маркетингу Renault Россия

Директором по маркетингу Renault Россия с 1 сентября 2019 года назначен Оливье Кемпф, сменивший на этом посту Франсиско Идальго-Маркеса, который продолжил карьеру в Группе Renault. На своей новой позиции Оливье Кемпф будет подчиняться коммерческому директору Renault Россия Филиппу Тьеру. Как сообщает пресс-служба Renault, основной задачей Оливье Кемпфа будет обеспечение доли рынка для повышения прибыльности и увеличения потребительской ценности бренда и продуктов, продаваемых в России.

Оливье Кемпф родился в 1976 году во Франции. Окончил Business School в Нанте и Париже. Он начал свою карьеру в группе Renault более 20 лет назад, занимал различные должности в области продаж и маркетинга в Австрии и Франции. До назначения в Renault Россия Оливье Кемпф возглавлял дирекцию планирования продаж Группы Renault.

Напомним, Renault Россия была создана в 1998 году и является одним из крупнейших производителей легковых автомобилей в России, а также одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную отрасль. Сегодня активы компании включают две производственные площадки: завод в Москве и совместную с партнерами по Альянсу конвейерную линию в Тольятти. Развитая дилерская сеть, насчитывающая около 150 точек по всей стране. С момента выхода компании на российский рынок в 1998 году было продано более 1,8 млн автомобилей Renault.