На ЗМЗ сменился гендиректор

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Gorevoy На ЗМЗ сменился гендиректор

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Совет директоров Заволжского моторного завода назначил гендиректором предприятия Руслана Горевого, который сменил на этом посту Максима Соловьева, чьи полномочия в качестве гендиректора ЗМЗ были досрочно прекращены.

Как сообщает пресс-служба ЗМЗ, Руслан Горевой окончил Тольяттинский государственный университет по специальностям «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», «Технология обработки металлов давлением», имеет профессиональные сертификаты в области качества. В своей профессиональной деятельности он занимался вопросами повышения качества в автомобилестроении – прошел путь от контролера по качеству до советника вице-президента по качеству АВТОВАЗа. Работал на крупнейших предприятиях автомобилестроения и тяжелого машиностроения страны: «Кировский завод», GM-АВТОВАЗ и АВТОВАЗ. В октябре 2017 года был принят на УАЗ директором по качеству, с 1 мая 2018 года назначен операционным директором УАЗа.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автомобильные компоненты поставщики кадровые назначения sollers

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