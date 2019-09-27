На ЗМЗ сменился гендиректор

Совет директоров Заволжского моторного завода назначил гендиректором предприятия Руслана Горевого, который сменил на этом посту Максима Соловьева, чьи полномочия в качестве гендиректора ЗМЗ были досрочно прекращены.

Как сообщает пресс-служба ЗМЗ, Руслан Горевой окончил Тольяттинский государственный университет по специальностям «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», «Технология обработки металлов давлением», имеет профессиональные сертификаты в области качества. В своей профессиональной деятельности он занимался вопросами повышения качества в автомобилестроении – прошел путь от контролера по качеству до советника вице-президента по качеству АВТОВАЗа. Работал на крупнейших предприятиях автомобилестроения и тяжелого машиностроения страны: «Кировский завод», GM-АВТОВАЗ и АВТОВАЗ. В октябре 2017 года был принят на УАЗ директором по качеству, с 1 мая 2018 года назначен операционным директором УАЗа.