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Маркетинговые отчеты являются частью большой работы по исследованию рынка компонентов и запчастей, проводимой нашим аналитическим агентством на протяжении нескольких лет. В отчете «Рынок автомобильных компонентов и запчастей в России» представлены итоги года. Помимо сбора и обработки информации, нашим аналитикам пришлось разработать собственный подход к оценке ёмкости рынка. Расчеты велись по рынку автомобильных компонентов и запчастей исключительно для легковых автомобилей. В основе нашей методики лежит численность и структура парка легковых автомобилей. Цифры расчета отражают реальную потребность рынка в запасных частях для поддержания автомобилей в технически исправном состоянии в нормальных экономических условиях без учета временных и сезонных сдвигов спроса.
В ходе подготовки отчета «Производители автомобильных компонентов в России» была обработана информация об участниках рынка – производителях запасных частей в России. В данный отчет вошли профили более чем 330 иностранных и российских компаний- производителей автомобильных компонентов, присутствующих на российском рынке.
вчера, 13:10
Компания Bridgestone приостановит производство и поставки шин в Россию, а также будущие инвестиции до дальнейшего уведомления. Предприятие в Ульяновске приостановит работу с 18 марта 2022 года в связи с проблемами, вызванными перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валют.
вчера, 08:53
Цены на металлы (от алюминия в кузове до палладия в каталитических нейтрализаторах и высококачественного никеля в батареях электромобилей) резко подскочили и продолжают расти. Связано это с отказом от закупок металлов в России, а это огромная часть мировых поставок. Например, Россия производит 20% высококачественного никеля в мире.
10 марта 2022, 17:03
Калужский завод Continental временно приостановил производство шин на неопределенный срок в связи с тем, что на складах скопились большие запасы готовой продукции, произведенной ранее для поставки на экспорт. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе предприятия.
10 марта 2022, 14:18
АВТОВАЗ определил график работы на 11 календарную неделю (с 14 по 18 марта 2022 года), который сформирован с учетом продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов работников компании.
10 марта 2022, 13:15
Завод Nissan в Санкт-Петербурге временно приостановит работу с 14 марта на три недели в связи с перебоями поставок комплектующих. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Nissan.
5 марта 2022, 08:01
АВТОВАЗ сегодня, 5 марта приостановил выпуск автомобилей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании.
3 марта 2022, 08:19
АВТОВАЗ 5 марта приостановит выпуск автомобилей на производственных площадках в Тольятти и Ижевске в связи с продолжающимся кризисом поставок электронных компонентов и с целью недопущения значительного снижения уровня доходов сотрудников компании.
2 марта 2022, 09:18
Немецкая компания Bosch, которая является ведущим мировым поставщиком запчастей для автомобильной промышленности, остановила поставки деталей в Россию. Об этом порталу Autonews.ru рассказали в Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК). В свою очередь, в российском офисе Bosch заявили, что компания продолжает выполнять свои обязательства по поставке товаров, «насколько это возможно».
1 марта 2022, 17:09
АВТОВАЗ, который из-за продолжающейся нехватки электронных компонентов вчера начал рабочую неделю с простоя всех сборочных линий на основной площадке в Тольятти, сегодня возобновил производство в полном объеме.
25 февраля 2022, 15:21
АВТОВАЗ предстоящую рабочую неделю начнет с простоя всех сборочных линий на основной площадке в Тольятти. По данным паблика Avtograd news, пока речь идет об остановке производства на один день 28 февраля, однако работа линий 3 и 4 марта также находится под вопросом.
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