На АВТОВАЗе сменился вице-президент по продажам и маркетингу

Исполнительным вице-президентом по продажам и маркетингу АВТОВАЗа с 1 октября 2019 года назначен Ольвье Морне. В этой должности он сменит Яна Птачека, который продолжит свою карьеру в периметре Groupe Renault, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Г-н Морне является выпускником Международной бизнес-школы ESSEC. С 1996 года он работал в PSA Peugeot Сitroen, в разные периоды отвечая за продажи и маркетинг, а также за качество и удовлетворенность клиентов. В периметр его ответственности входили структуры PSA Peugeot Citroen во Франции, Словении, Польше, Австрии, Нидерландах, Италии. С 2016 года Оливье Морне работал в должности главного исполнительного директора Автомобильной компании Changan PSA (совместное предприятие в Китае).

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис выразил уверенность в том, что профессионализм и большой международный опыт Оливье Морне будут способствовать сохранению импульса LADA и дальнейшему усилению позиций LADA на российском и экспортном рынках. При этом он отметил, что в настоящее время марка LADA занимает 21% на рынке России, и это наилучший результат за последние 8 лет. Модели Granta и Vesta являются самыми продаваемыми в России.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам восьми месяцев 2019 года российские дилеры LADA реализовали 233684 автомобиля, что на 2,5% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21% против 20% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Напомним, в декабре 2018 года АВТОВАЗ подписал с Минпромторгом РФ специнвестконтракт, целью которого является поддержка развития в России брендов Альянса – LADA, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, а также модернизация мощностей по их производству. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, который выйдет на рынок не ранее 2022 года. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в продаже в ближайшие 2-3 года.

В рамках 10-летнего контракта АВТОВАЗ инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта. В частности, в рамках СПИКа предполагается не только локализация глобальных автомобильных платформ, но и производство двигателя, включая газомоторный вариант, а также производство бесступенчатой коробки передач. Кроме того, инвесторы приняли на себя обязательства по внедрению облачной электронной технологии и локализации систем управления автомобилем.