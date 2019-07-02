02.07.19 Прочитали 868 раз

В «Атлант-М» сменился гендиректор

В «Атлант-М» сменился гендиректор

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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Гендиректором холдинга «Атлант-М» с 1 июля 2019 года по решению собрания акционеров назначен Игорь Сукач, сменивший на этом посту Сергея Савицкого, который руководил компанией с 2011 года. Основной задачей Игоря Сукача, которую перед ним ставят акционеры, станет разработка и реализации новой стратегии «Аватар «Атлант-М», которая предполагает объединение текущей и цифровой модели бизнеса с целью встраивания компании в новую реальность, сообщает пресс-служба автодилера.

Игорь Сукач родился в 1965 году, окончил Будапештский Технический Университет, аспирантуру БГУИР. С 2001 по 2017 год руководил крупнейшей частной телекоммуникационной компанией «Атлант Телеком», вплоть до момента ее слияния с мобильным оператором Velcom. После этого, по приглашению акционеров «Атлант-М», г-н Сукач пришел в холдинг на позицию исполнительного директора. За два года работы на этой должности он усилил коллектив менеджеров, завоевал доверие акционеров и активно участвовал в формировании модели управления компанией.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры кадровые назначения

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