Mercedes-Benz сменит главу российского подразделения

Генеральным директором «Мерседес-Бенц Рус» и руководителем продаж подразделения Mercedes-Benz Cars в России с 1 сентября 2019 года станет Хольгер Зуффель. На этом посту он сменит Яна Мадея, который возглавит китайское подразделение продаж легковых автомобилей Beijing Mercedes-Benz Sales Service.

Г-н Зуффель начал свою карьеру в 1981 году в тогда еще Daimler-Benz AG и занимал различные руководящие должности в отделах маркетинга продукции, послепродажного обслуживания и продаж подразделений коммерческих автомобилей Mercedes-Benz, малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz, а также дочернего предприятия EvoBus концерна Daimler, сообщает пресс-служба автопроизводителя. До недавних пор он возглавлял подразделение глобальных услуг и управления запасными частями в Daimler AG.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам четырех месяцев 2019 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 12392 автомобиля, что на 4% выше показателя годичной давности.

Напомним, в начале апреля в подмосковном индустриальном парке «Есипово» начал работу новый завод по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz «Московия». Инвестиции в проект составили в общей сложности свыше 250 млн евро. Первой моделью Mercedes-Benz российского производства стал седан Е-Класса. Затем здесь постепенно будет налажено производство внедорожников GLE, GLC и GLS. Таким образом, самые популярные по продажам на российском рынке легковые автомобили Mercedes-Benz будут непосредственно производиться в стране сбыта.