Гендиректор Renault Тьерри Боллоре отправлен в отставку

Совет директоров компании Renault принял решение прекратить полномочия Тьерри Боллоре на посту генерального директора. Временным директором назначена Клотильда Дельбо, которая сейчас занимает должность финансового директора, сообщает агентство "ТАСС".

Совет директоров также "положительно оценил" решение о назначении Оливье Мурге (исполняющий вице-президент по продажами) и Хосе Винсена де Лос Мозоса (исполнительный вице-президент по производству и поставкам концерна Renault) заместителями генерального директора для содействия Дельбо в выполнении ее обязанностей. Обязанности президента компании будет нести Жан-Доминик Сенар, который является главой совета директоров Renault.

Газета Le Monde отмечает, что замена руководства компании стало продолжением перестановок в ее высшем эшелоне, вызванных отставкой ее многолетнего руководителя Карлоса Гона, находящегося под арестом в Японии. Также издание утверждает, что Боллоре был отстранен от руководства на фоне ухудшения результатов компании в 2019 году.

Боллоре, который был назначен генеральным директором Renault 24 января этого года, в интервью изданию Les Echos назвал свою отставку "неожиданной", отметив, что ему "удалось консолидировать деятельность компании в текущем году, несмотря на кризисный контекст".