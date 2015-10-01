Российский офис MAN сменит гендиректора

Генеральный директор MAN Truck and Bus в России принял решение покинуть свой пост. Временно исполняющим обязанности главы компании с 15 января 2020 года будет назначен финансовый директор – Лоренцо Менальдо, сообщает пресс-служба «МАН Трак энд Бас Рус».

Напомним, карьера Питера Андерсона в сфере коммерческого транспорта началась в 1996 году. До перехода в «МАН Трак энд Бас Рус» он занимал высшие руководящие должности в компаниях-производителях коммерческой техники, в том числе в России. Так, в 2007 году свою карьеру в данной отрасли г-н Андерссон начал в качестве управляющего директора Volvo Financial Services, затем был назначен генеральным директором Volvo Trucks Russia, и с 2016 года исполняет обязанности генерального директора «МАН Трак энд Бас Рус».

За это время его руководства MAN начиная с 2017 года входит в тройку лидеров по продажам на российском рынке среди европейских производителей В7, а также занимает ведущие позиции по продажам на рынке автобусов в сегментах премиальных междугородних и туристических перевозок. Кроме того, компания достигла двукратного увеличения продаж поддержанной техники MAN Top Used и трехкратного роста оборота по сервисным контрактам MAN и услуг по пост продажному обслуживанию, а также существенного роста продаж оригинальных запасных частей MAN.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за десять месяцев 2019 года реализация грузовых автомобилей MAN в России составила 3956 единиц (-1,5%). В результате MAN вошел в тройку лидеров российского рынка грузовиков. Безусловным бестселлером MAN в этом сегменте остается модель TGX, чей результат продаж составил 2112 машин (-4%).

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