21.06.19 Прочитали 307 раз

Карлос Гон исключен из правления Mitsubishi

Карлос Гон исключен из правления Mitsubishi

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Собрание акционеров японской компании Mitsubishi Motors официально вывело из своего правления Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. На встрече также рассматривался кандидат на смену действующему генеральному директору компании Осаму Масуко, им был утвержден Такао Като – бывший руководитель филиала Mitsubishi в Индонезии, сообщает агентство "Прайм".

Ранее Карлос Гон также был смещен с руководящих должностей в Renault и Nissan. А в мае он покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% АВТОВАЗа. До ухода г-н Гон возглавлял совет директоров СП. Также с середины 2016 года он не является членом совета директоров АВТОВАЗа, который он возглавлял в 2013-2016 гг.

Напомним, Карлоса Гона задержали в ноябре 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства и в настоящее время отпущен под залог. При этом сам он не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: кадровые назначения mitsubishi

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