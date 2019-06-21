Карлос Гон исключен из правления Mitsubishi

Собрание акционеров японской компании Mitsubishi Motors официально вывело из своего правления Карлоса Гона, обвиняемого в финансовых махинациях. На встрече также рассматривался кандидат на смену действующему генеральному директору компании Осаму Масуко, им был утвержден Такао Като – бывший руководитель филиала Mitsubishi в Индонезии, сообщает агентство "Прайм".

Ранее Карлос Гон также был смещен с руководящих должностей в Renault и Nissan. А в мае он покинул совет директоров Alliance Rostec Auto B.V. – нидерландского СП Renault и «Ростеха», которому принадлежит 100% АВТОВАЗа. До ухода г-н Гон возглавлял совет директоров СП. Также с середины 2016 года он не является членом совета директоров АВТОВАЗа, который он возглавлял в 2013-2016 гг.

Напомним, Карлоса Гона задержали в ноябре 2018 года по подозрению в нарушении финансового законодательства и в настоящее время отпущен под залог. При этом сам он не признает вину и обвиняет бывших коллег в сговоре против него.