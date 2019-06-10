Оксана Вершинина назначена директором по связям с общественностью Renault Россия

Директором по связям с общественностью Renault Россия со 2 декабря 2019 года назначена Оксана Вершинина. Ее основной задачей на новой позиции станет обеспечение эффективных внешних и внутренних коммуникаций компании. О.Вершинина будет находиться в подчинении у Яна Птачека, генерального директора Renault Россия, сообщает пресс-служба французской марки.

Оксана Вершинина получила высшее образование в Российском Государственном Гуманитарном Университете по специальности «Менеджмент» и степень MBA Mastere Franco-Russe de management international. Она имеет 19-летний опыт работы в автомобильном бизнесе в области маркетинга и связей с общественностью. До перехода в Renault Россия О.Вершинина возглавляла направление продуктовых и спортивных программ АВТОВАЗа внутри дирекции по PR.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам одиннадцати месяцев 2019 года продажи Renault на российском рынке составили 116149 автомобилей, что на 1% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault заняла четвертое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 8,2% против 7,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

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